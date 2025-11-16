Xavi Pascual está a punto de iniciar su segunda etapa al frente del banquillo del Barça Basket. Su regreso llegará después de la breve etapa interina de Óscar Orellana, quien ha firmado un balance de 2-0 a la espera del resultado del duelo ante Baskonia correspondiente a la jornada 7 de la Liga Endesa. El retorno del técnico catalán, largamente esperado por el club y la afición, se producirá con pocos cambios en su cuerpo técnico, aunque sí recuperará una pieza clave para poder desarrollar plenamente su idea de juego en una plantilla que, por ahora, no ha sido confeccionada bajo sus criterios.

Íñigo Zorzano seguirá como segundo de Xavi Pascual

El técnico de Gavà ha firmado contrato hasta 2028 y contará nuevamente con Zorzano como su mano derecha en el cuerpo técnico. El regreso de este tándem llega marcado por numerosos retos a corto y largo plazo, con una meta principal: elevar el nivel defensivo respecto al mostrado durante la etapa de Joan Peñarroya y recuperar la mejor versión de jugadores clave como Brizuela, Satoransky o Joel Parra.

Xavi Pascual e Íñigo Zorzano forman un tándem inseparable en los banquillos. El técnico riojano, con voz más que autorizada, ya acompañó a Pascual en su anterior etapa en el Barça Basket, y posteriormente en sus experiencias en Panathinaikos y Zenit, incluso en un contexto tan complejo como el veto que impidió competir en la Euroliga. Ahora regresa como segundo entrenador del conjunto blaugrana, y sus aportaciones serán clave para que el equipo dé un salto adelante en ambos lados de la pista.

Óscar Orellana en el staff del Barça Basket

Uno de los interrogantes que generaba el regreso de Xavi Pascual era el futuro de Óscar Orellana tras dirigir tres partidos como entrenador interino. Finalmente, Orellana continuará en esta nueva etapa, acompañando a Pascual y Zorzano, y se mantendrá como una de las personas que mejor conoce la entidad blaugrana, tras más de dos décadas vinculado al club.

Assistant coaches Iñigo Zorzano and Adamantios Panagiotopoulos, as well as scout @Kuzeykg, who were part of Xavi Pascual’s staff, left Zenit Basketball Club following the departure of the Spanish specialist.



We thank you for significant contribution to the club’s development! pic.twitter.com/J6yKFFlfbI — Zenit Basketball Club (@zenitbasket) June 29, 2025

Junto a Xavi Pascual, Zorzano y Orellana, el resto del cuerpo técnico se mantiene prácticamente igual al visto en la etapa de Joan Peñarroya. Entre las piezas clave destacan Albert Oliver —incorporado este verano tras su paso por Gran Canaria—, así como Rafa Martínez y Francisco Javier Beltrán. Otro aspecto relevante de esta nueva etapa será definir el papel de la cantera y reforzar la conexión con Álvaro Salinas, entrenador del equipo U22 y del junior preferente, así como con Álex Terés, secretario técnico del baloncesto formativo desde 2022, y Alfons Alzamora.