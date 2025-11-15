Hay circunstancias en un partido de baloncesto que la estadística no puede constatar y el choque de Euroliga del Barça Basket estuvo repleta de ellas. En este sentido, se vio un equipo que, además del increíble talento individual, tuvo más energía, se hizo fuerte en los duelos físicos y fue más solidario en el esfuerzo. No obstante, hay guarismos que sí constatan un cambio y seguro que Xavi Pascual se frota las manos.

Un Barça Basket más defensivo en Euroliga

Comparar promedios con estadísticas concretas de un partido no siempre es justo. El ritmo del partido, la propuesta de ambos técnicos o los perfiles rivales determinan mucho la interacción con los números totales. Sin embargo, frente a un cuadro como es Virtus Bolonia, con una presencia física importante y un técnico que aprieta al máximo a sus piezas en cuestiones de energía y dureza, algunos datos fueron dignos de señalar. Seguramente, Xavi Pascual los tenga muy en cuenta para comenzar a trabajar.

Of course it was going in, it´s KP



Calm down, it´s what he does 😎#MotorolaMagicMoment @FCBbasket pic.twitter.com/xtu9t516gs — EuroLeague (@EuroLeague) November 14, 2025

El Barça Basket venía promediando un rating defensivo de 119,8, uno de los peores de la Euroliga de baloncesto, y eso que es la competición en la que mejores resultados vienen teniendo. Frente a Virtus, los culés rebajaron la cifra a 115,7. Por otro lado, los culés venían firmando 7 robos de media por partido, mientras que en este caso fueron 8, puede parecer poco, pero en un choque con un ritmo inferior al que suelen jugar los blaugranas, cobra relevancia.

Un cambio de chip que podría ilusionar a Xavi Pascual

Al margen de todo el aspecto defensivo tan bajo la lupa desde la firma de Xavi Pascual, con Óscar Orellana ya se vio un claro cambio de chip. La energía del Barça Basket fue otra. Una de las acciones más claras para medir el esfuerzo realizado suele ser el rebote ofensivo. Evidentemente, hay muchos factores que atraviesan este dato, pero sumado a lo demás, ya da ciertas pistas. Los azulgranas capturaron el 37% de los rebotes ofensivos disponibles, superando su promedio de 33%, que ya de por sí no es del todo malo.

𝐇𝐈𝐆𝐇𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓𝐒 | El resum de la gran victòria contra la Virtus (88-81) pic.twitter.com/TRZrOiUt3Y — Barça Basket (@FCBbasket) November 14, 2025

El baloncesto del equipo puede sufrir muchos cambios a nivel táctico e incluso metodológico, pero la energía vista en los últimos choques parece un buen punto de partida. Si bien aún está por ver como se aclimatan los jugadores al libreto de Xavi Pascual, lo que parece evidente es que la plantilla del Barça Basket está motivada y con interés y ganas de darle un vuelco a la situación.