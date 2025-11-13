Liberados. Así se vio al Barça Basket en el primer partido tras la salida de Joan Peñarroya, ahora con Óscar Orellana al mando del banquillo blaugrana. El conjunto culé respondió con una trabajada victoria ante el FC Bayern (74-75), la sexta en la Euroliga, dejando buenas sensaciones bajo la dirección de un hombre de la casa. Mientras tanto, desde los despachos se sigue trabajando para concretar la llegada de Xavi Pascual u otro técnico que asuma el proyecto.

Satoransky y Vesely destacan en el Barça Basket

Fue una victoria de equipo, coral, construida desde el esfuerzo defensivo y una sólida primera mitad, antes de resistir el empuje del FC Bayern en la segunda parte. Un error de Dinwiddie desde el 4,60 impidió llevar el partido al tiempo extra y selló el triunfo blaugrana. Orellana repartió minutos entre los doce jugadores —incluso Miles Norris dispuso de cinco en pista—, pero fueron los checos Satoransky y Vesely quienes lideraron el asalto en Múnich.

Satoransky fue el principal motor del Barça Basket, firmando 13 puntos, cuatro rebotes y cuatro asistencias. El base checo se convirtió en el jugador más utilizado por Orellana y encontró un sólido respaldo en su compatriota Vesely, referente interior con 9 puntos y la experiencia necesaria para liderar en un escenario exigente como Múnich. Una victoria imprescindible para dejar atrás la era Peñarroya y mirar hacia adelante con optimismo.

El dúo checo está llamado a ser clave en este impasse bajo el mando de Óscar Orellana, entrenador interino que suma ya 21 años en el club y que ha sido asistente de Bartzokas, Sito Alonso, Julbe, Pesic, Jasikevicius, Roger Grimau y Peñarroya. “Todo el mundo dio un paso adelante para ayudar al equipo a ganar”, destacó el técnico catalán tras el encuentro. El Barça Basket solo permitió 32 puntos al Bayern en la primera mitad y, junto a la dupla Satoransky-Vesely, otros tres jugadores alcanzaron los dobles dígitos en anotación: Willy Hernangómez, Clyburn y Shengelia.

Un detall molt especial després de 21 anys al Club. Enhorabona, Òscar! 👏 pic.twitter.com/wlPUrJzhVu — Barça Basket (@FCBbasket) November 12, 2025

Liberación, defensa, resistencia y victoria. Cuatro conceptos que hacía tiempo no se asociaban al Barça Basket. El conjunto blaugrana sumó un nuevo triunfo en la Euroliga —ahora octavo con un balance de 6-4— dejando atrás la derrota ante el Real Madrid y firmando una ajustada victoria en el SAP Garden. La gran incógnita sigue siendo quién ocupará el banquillo frente a la Virtus Bolonia este viernes en el Palau Blaugrana y qué rumbo tomará el caso Xavi Pascual. El tiempo dará las respuestas.