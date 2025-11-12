Las horas avanzan y la actualidad del Barça Basket se divide entre el viaje a Múnich para afrontar el importante duelo de Euroliga ante el Bayern y las negociaciones que siguen en los despachos del club. Josep Cubells, Jordi Trias y Juan Carlos Navarro encabezan las conversaciones con el entorno de Xavi Pascual, representado por David Carro, con el objetivo de que el técnico catalán pueda sentarse en el banquillo azulgrana de cara al enfrentamiento frente a la Virtus de Bolonia.

Las opciones del Barça Basket como alternativa a Xavi Pascual

Se espera que este miércoles sea una nueva jornada de diálogo entre ambas partes, aunque no todo parece sencillo. Existen varios puntos que aún deben resolverse y, ante las posibles dificultades, comienzan a aparecer otros nombres sobre la mesa como alternativas para dirigir al conjunto blaugrana si finalmente no se puede conseguir traer de nuevo a Xavi Pascual junto a Íñigo Zorzano.

Ioannis Sfairopoulos

Sfairopoulos emerge como la gran alternativa que maneja el Barça Basket ante las dificultades en las negociaciones con Xavi Pascual, principal objetivo del club. El técnico griego, recientemente despedido del Estrella Roja de Belgrado, cuenta con una amplia experiencia al frente de equipos como Olympiacos, Maccabi Tel Aviv y Crvena Zvezda, acumulando un notable palmarés. Aunque la Euroliga sigue siendo su asignatura pendiente, su conocimiento de la competición, su capacidad para adaptarse a plantillas ya formadas y un caché económico asumible lo convierten en una opción real y atractiva para el banquillo azulgrana.

Svetislav Pesic

Conoce a la perfección los entresijos del Palau Blaugrana y no tendría inconvenientes en asumir de nuevo el mando del Barça Basket en la que sería su tercera etapa al frente del equipo. Su experiencia y vinculación con el club lo convierten en una opción sólida para dirigir al conjunto azulgrana hasta final de temporada, momento en el que podría reabrirse la vía de Xavi Pascual. Con él en el banquillo, el Barça conquistó su primera Euroliga, y su nombre genera consenso interno en caso de que no prospere la negociación con el técnico de Gavà.

La opción italiana: Simone Pianigiani o Andrea Trinchieri

El tándem italiano también aparece en el radar como posibles candidatos para ocupar un banquillo de Euroliga, ya que ambos técnicos continúan sin equipo a mediados de noviembre. Simone Pianigiani, que dirigió al Cedevita Olimpija en la temporada 2023-24, cuenta con experiencia en clubes de primer nivel como Fenerbahçe, Olimpia Milano o Hapoel Jerusalem. Por su parte, Andrea Trinchieri goza de mayor reconocimiento tras sus destacadas etapas al frente de equipos como el FC Bayern, Brose Bamberg o Partizan.

Óscar Orellana

En la lista de posibles candidatos al banquillo del Barça Basket también figura Óscar Orellana, actual entrenador interino que dirigirá al equipo en el duelo de Euroliga ante el FC Bayern. Con más de dos décadas en la entidad azulgrana, Orellana inició su trayectoria en las categorías inferiores y ha sido asistente de técnicos como Sito Alonso, Svetislav Pesic, Sarunas Jasikevicius, Roger Grimau y Joan Peñarroya, siguiendo un camino similar al de Joan Montes en su momento. Si las negociaciones con Xavi Pascual no llegan a buen puerto, su continuidad hasta final de temporada podría convertirse en una solución interna para mantener la estabilidad del proyecto y pelear por los objetivos marcados: la Copa de Valencia, el Top 8 de la Euroliga y la lucha por la Liga Endesa.