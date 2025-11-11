El acuerdo entre el Barça Basket y Xavi Pascual parece estar muy cerca, aunque su nombramiento todavía no es oficial. El técnico de Gavà y la entidad blaugrana han intensificado en los últimos días las conversaciones para cerrar su regreso, pero aún quedan varios detalles por resolver antes de que se concrete su vuelta al banquillo azulgrana. De confirmarse, Pascual iniciaría su segunda etapa al frente del Barça Basket, nueve años después de su salida en 2016.

Xavi Pascual y sus posibles demandas al Barça Basket

El técnico que conquistó la segunda y hasta ahora última Euroliga del Barça Basket desea regresar al Palau Blaugrana, y su buena relación con Joan Laporta acerca posturas entre ambas partes. No obstante, aunque el acuerdo parece encaminado, todavía no es inminente: varios aspectos deben resolverse antes de que Xavi Pascual pueda sellar oficialmente su regreso al banquillo azulgrana.

El primer gran desafío para Xavi Pascual sería tomar las riendas del equipo con la temporada ya en marcha y asumir el control de una plantilla que no ha sido configurada por él. Conocido por su exigencia y rigor táctico, su llegada podría provocar una reestructuración del roster a corto plazo o, más probablemente, al final del curso, cuando expiran contratos clave como los de Willy Hernangómez, Jan Vesely y Satoransky. Mientras tanto, Pascual tendría que adaptarse a los jugadores actuales y valorar uno o dos refuerzos en las próximas semanas, con el nombre de Jabari Parker sonando entre los posibles movimientos.

La planificación deportiva llevada a cabo este verano por Juan Carlos Navarro y Mario Bruno Fernández apostó por la experiencia, incorporando a jugadores veteranos como Clyburn y Shengelia. En total, el Barça cuenta con hasta nueve jugadores de 30 años o más. Para equilibrar ese aspecto, el club podría reforzarse con algún fichaje adicional y dar mayor protagonismo a canteranos de forma regular, especialmente teniendo en cuenta que la plantilla actual es relativamente corta, con solo 14 fichas sénior.

El otro gran factor que hace dudar a Xavi Pascual es tener autonomía dentro de la sección de baloncesto y no vivir siempre en paralelo a la situación del futbol y la construcción del Camp Nou, además de conocer que año tras año se recude el presupuesto para fichajes y en estos momentos tiene 28,7 millones de masa salarial. El gran interrogante es saber si tiene plenas garantías para crear un proyecto ganador que sea claro contender a Liga Endesa y Euroliga en un futuro próximo.

La llegada de Xavi Pascual para reanimar plantilla y afición

Las negociaciones entre el Barça Basket y Xavi Pascual continuarán en los próximos días, a la espera de poder oficializar su regreso. Su incorporación supondría un impulso anímico tanto para la plantilla como para la afición, tras los irregulares proyectos recientes dirigidos por Roger Grimau y Joan Peñarroya, posteriores a la exitosa etapa de Sarunas Jasikevicius y Nikola Mirotic. Mientras tanto, será Óscar Orellana quien tome las riendas del equipo en la visita al FC Bayern. La gran incógnita es si, para el duelo del próximo viernes ante la Virtus de Bolonia, el banquillo azulgrana ya tendrá nuevo inquilino.