El Barça Basket considera prioritario reforzar su juego interior con la incorporación de un nuevo pívot que complemente a Willy Hernangómez y Youssoupha Fall, una petición expresa de Xavi Pascual. Sin embargo, la directiva azulgrana se muestra cautelosa ante el gasto, consciente del esfuerzo económico que supondrán tanto la contratación del técnico como la rescisión de Joan Peñarroya. En este escenario, el club trabaja en la búsqueda con diferentes candidatos que puedan encajar en el proyecto y aportar el salto de calidad que el entrenador considera indispensable.

Las opciones del Barça Basket: tres pívots procedentes de la NBA

Mo Bamba

Es uno de los pívots más codiciados por varios equipos de la Euroliga en las últimas semanas. Mo Bamba, quien llegó a estar en la órbita del Real Madrid como posible sustituto de Bruno Fernando, aparece ahora en el radar del Barça Basket. Formado en la Universidad de Texas y elegido en el puesto número 6 del Draft de la NBA de 2018, el neoyorquino ha tenido una carrera marcada por la irregularidad, con 367 partidos disputados en la NBA entre Orlando Magic, Lakers, 76ers, Clippers y Pelicans. Su imponente físico, su capacidad para anotar cerca del aro y su intimidación defensiva lo convierten en una opción muy atractiva para reforzar la pintura azulgrana, mientras milita actualmente en los Salt Lake City Stars de la NBA G League.

Charles Bassey

Otro nombre que despierta consenso entre los equipos de Euroliga en busca de refuerzos es Charles Bassey. Tras disputar apenas dos partidos con los Memphis Grizzlies, el pívot nigeriano podría buscar mayor protagonismo en Europa y debutar en la máxima competición continental. Reconocido por su capacidad defensiva —fue incluido en el equipo defensivo de la G League en 2022—, Bassey se perfila como una opción a futuro para el Barça Basket si finalmente Xavi Pascual se hace cargo del equipo.

James Wiseman

James Wiseman, seleccionado como segunda elección del Draft de la NBA de 2020 por detrás de Anthony Edwards, ha quedado recientemente liberado por los Indiana Pacers y busca una nueva oportunidad en la NBA o la G League. Sin embargo, su perfil también atrae a varios equipos de Euroliga que buscan reforzar su juego interior. El Barça Basket podría apostar por él, en un esfuerzo por incorporar a un pívot capaz de rendir a alto nivel; Wiseman tendría la oportunidad de reencontrar su mejor versión en Europa tras promediar 9,1 puntos y 5,6 rebotes durante su etapa en la NBA.

Zacharie Perrin: la opción desde Eurocup

La búsqueda de un refuerzo procedente de Eurocup o BCL resulta más complicada, pero nombres como el de Zacharie Perrin podrían atraer la atención del Barça Basket. El pívot francés, destacado en Hamburgo con promedios de 11 puntos y 9 rebotes por partido, se perfila como candidato para dar el salto a la Euroliga. Formado durante un año en los Fighting Illini de la Universidad de Illinois, Perrin lidera actualmente la competición en rebotes, por delante de jugadores como Dusan Miletic y Chris Horton.