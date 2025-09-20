El verano para Baskonia ha estado marcado por una renovación realmente importante. A los mandos llegó Xevi Pujol, al banquillo Paolo Galbiati y a la plantilla varios nombres interesantes, con muchas apuestas de por medio. Entre estas incorporaciones, además de algunos diamantes en bruto, también han aterrizado jugadores con pasado NBA. Ahora, podrían sumar otro a la lista.

El objetivo de Baskonia, poca experiencia NBA, pero muy destacado en NCAA

El baloncesto en Estados Unidos muchas veces deja carreras de lo más peculiares. La diferencia entre NCAA y NBA en cuanto a estilo de juego es notoria. Por ello, las trayectorias, muchas veces, son irregulares. También da de qué hablar los rendimientos en G-League que, en muchas ocasiones, no se traducen en oportunidades con la franquicia absoluta. El nuevo objetivo de Baskonia, Markquise Nowell, ha vivido situaciones de este estilo.

ÚLTIMA HORA: El Baskonia tiene atado al base ex Raptors Markquise Nowell (25 a.; 1,75 m.).



Posee el récord de asistencias en un partido del Torneo NCAA con 19. En 2023 recibió el Premio Bob Cousy al mejor base de NCAA-I.



Baskonia has a deal with Markquise Nowell. — Chema de Lucas (@chemadelucas) September 20, 2025

Markquise Nowell lleva varios cursos destacando en G-League. Además, en sus inicios fue uno de los mejores pasadores de la NCAA. A pesar de todo ello, únicamente ha disputado dos encuentros NBA, ambos con la camiseta de Toronto Raptors. A pesar de que no parece tener hueco en la mejor liga del mundo, parece que Baskonia está dispuesto a lanzarse a por él. Acorde a las informaciones de Chema de Lucas, no es solo interés, sino que el acuerdo está prácticamente hecho.

Markquise Nowell, la enésima apuesta de Baskonia

Baskonia lleva varias temporadas navegando aguas turbulentas en lo competitivo. El verano apuntaba a revolución y vaya si lo ha sido. A pesar del hambre de títulos, la política es clara, jóvenes y oportunidades de mercado. Rafa Villar, Spagnolo, Frisch son jugadores aún verdes en la élite. Diakite o Diallo, por su lado, también son perfiles que transmiten pocas certezas. Por ello, muchos aficionados se preguntan si Markquise Nowell es el tipo de fichaje que necesitaban.

Markquis Nowell continued his tear on Tuesday in a win over Oklahoma State.



His last 5 games: 24.2 PPG, 10.2 APG, 51% FG, 50% 3-pt FG, 91% FT



He's the only player in the last 25 seasons across all of D-I to post a 5-game stretch of 20 PPG, 10 APG, 50% FG, and 50% 3-pt FG. pic.twitter.com/MdlBVxRy39 — ESPN Insights (@ESPNInsights) January 11, 2023

Las temporadas del objetivo de Baskonia