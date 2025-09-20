El verano para Baskonia ha estado marcado por una renovación realmente importante. A los mandos llegó Xevi Pujol, al banquillo Paolo Galbiati y a la plantilla varios nombres interesantes, con muchas apuestas de por medio. Entre estas incorporaciones, además de algunos diamantes en bruto, también han aterrizado jugadores con pasado NBA. Ahora, podrían sumar otro a la lista.
El objetivo de Baskonia, poca experiencia NBA, pero muy destacado en NCAA
El baloncesto en Estados Unidos muchas veces deja carreras de lo más peculiares. La diferencia entre NCAA y NBA en cuanto a estilo de juego es notoria. Por ello, las trayectorias, muchas veces, son irregulares. También da de qué hablar los rendimientos en G-League que, en muchas ocasiones, no se traducen en oportunidades con la franquicia absoluta. El nuevo objetivo de Baskonia, Markquise Nowell, ha vivido situaciones de este estilo.
Markquise Nowell lleva varios cursos destacando en G-League. Además, en sus inicios fue uno de los mejores pasadores de la NCAA. A pesar de todo ello, únicamente ha disputado dos encuentros NBA, ambos con la camiseta de Toronto Raptors. A pesar de que no parece tener hueco en la mejor liga del mundo, parece que Baskonia está dispuesto a lanzarse a por él. Acorde a las informaciones de Chema de Lucas, no es solo interés, sino que el acuerdo está prácticamente hecho.
Markquise Nowell, la enésima apuesta de Baskonia
Baskonia lleva varias temporadas navegando aguas turbulentas en lo competitivo. El verano apuntaba a revolución y vaya si lo ha sido. A pesar del hambre de títulos, la política es clara, jóvenes y oportunidades de mercado. Rafa Villar, Spagnolo, Frisch son jugadores aún verdes en la élite. Diakite o Diallo, por su lado, también son perfiles que transmiten pocas certezas. Por ello, muchos aficionados se preguntan si Markquise Nowell es el tipo de fichaje que necesitaban.
Las temporadas del objetivo de Baskonia
- 22-23, Kansas State Wildcats, NCAA: 17.6, 3.5, 8.3
- 23-24, Raptors 905, USA-2: 14.5, 2.9, 8.3
- 23-24, Toronto Raptors, USA-1: 2, 2, 2
- 24-25, Rio Grande Valley Vipers, USA-2: 16.1, 3, 8.3