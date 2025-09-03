Baskonia arranca una nueva etapa con Paolo Galbiati al frente del equipo. El técnico italiano de 41 años ha sido presentado como relevo de Pablo Laso en el banquillo baskonista. El director deportivo Félix Fernández expresó su satisfacción por la incorporación de Galbiati, destacando que es el momento ideal para que asuma este reto. El club busca un cambio radical respecto a la temporada anterior, donde se mejoren los resultados tanto en Euroliga como en ACB.

La versión de Baskonia sobre la marcha de Pablo Laso

Félix Fernández reconoció que la etapa de Pablo Laso en Baskonia no terminó como se esperaba, a pesar de la ilusión inicial de todas las partes, reconociendo que la relación fue empeorando con el paso de los meses: “Ninguna de las partes acabamos contentas porque las cosas no salieron como pensábamos”.

El dirigente explicó que esta situación llevó al club a replantear su destitución tras un año en el banquillo y con contrato en vigor, apostando por una profunda renovación y con un perfil de entrenador diferente. Félix Fernández admitió que la campaña pasada fue mala en cuanto al rendimiento deportivo: “El año pasado no cumplimos los mínimos. Había que darle un giro a todo y lo hemos hecho”.

Las urgencias de fichajes del Baskonia

El deseo de Paolo Galbiati es contar con 14 jugadores en el primer equipo y aprovechar el talento de la cantera, como así se lo ha hecho llegar a la dirección deportiva. Félix Fernández, consciente de los refuerzos que exige el técnico, dejó claro que ahora la prioridad es cerrar el fichaje número trece. “Nosotros vamos a ir primero a por un base. Luego iremos viendo opciones”.

Galbiati reconoció que el mercado de verano ha sido complicado, con grandes inversiones en NBA, G League y Asia que han dificultado los movimientos: “Hemos pasado muchísimas horas hablando por teléfono para que las piezas encajen”. El nuevo técnico baskonista quiso agradecer el trabajo de Félix Fernández y admitió que necesitan un director de juego.

Opciones de mercado disponibles para Baskonia

Yago Dos Santos está disponible en el mercado tras rescindir su contrato con Estrella Roja. El base brasileño destacó en la Euroliga con promedios de 7,3 puntos y 3,5 asistencias, además de conquistar la Liga Adriática en 2024. Además, Shabazz Napier acaba de desvincularse del Bayern de Múnich, por lo que el director de juego estadounidense puede ser una opción, aunque su futuro apunta al Napoli de la Serie A.

Entre los agentes libres ACB, Stefan Jovic sigue libre tras su paso por Valencia Basket, pero sus problemas de lesiones le hacen sembrar la duda sobre su posible rendimiento. A falta de concretar quién será el fichaje 13, Baskonia tiene la siguiente plantilla:

Bases: Matteo Spagnolo, Rafa Villar, Trent Forrest.