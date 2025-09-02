Chus Mateo y Pablo Laso, dos de los entrenadores más destacados del baloncesto español en los últimos años, han finalizado sus etapas en Real Madrid y Baskonia, respectivamente. Mateo se despidió tras conquistar la Liga Endesa, mientras que Laso cerró su ciclo tras una temporada irregular al frente del Baskonia. Ambos esperan ahora una nueva oportunidad para dirigir un equipo, con la posibilidad de que se enfrenten como principales candidatos a un mismo banquillo codiciado por muchos.

Pablo Laso y Chus Mateo: opciones para seleccionador español

Sergio Scariolo pondrá fin a quince años al frente del combinado nacional de baloncesto y el tema del sucesor es uno de los temas más comentados en las últimas semanas. “Nos tomaremos el tiempo que requiera y que sea necesario porque la decisión es importante” explica Elisa Aguilar en el encuentro que tuvo en Limassol antes del encuentro ante Italia correspondiente a la cuarta jornada del Eurobasket 2025. “En la FEB seguimos con la reflexión interna y análisis que no dejamos de hacer, pero lo que venga en el futuro será en el futuro. Ahora, no. La prioridad máxima y absoluta ahora es Limassol y estar cerca del equipo y de nuestro seleccionador actual, que sigue siendo Sergio. Cuando volvamos a España y cuando tengamos el nombre, ya lo diremos”, aseguró Aguilar.

Pablo Laso y Chus Mateo se perfilan como los principales candidatos para reemplazar a Sergio Scariolo al frente de la selección española, liderando el relevo generacional que protagonizarán jugadores como Santi Aldama, Hugo González, Eli John Ndiaye, así como varios talentos españoles presentes en la NCAA, entre ellos Aday Mara, Baba Miller y Mario Saint-Supéry.

Pablo Laso forjó una carrera brillante al frente del baloncesto del Real Madrid y protagonizó una temporada destacada como entrenador del FC Bayern. Chus Mateo, su sucesor en el club blanco, cerró su etapa con un impresionante palmarés que incluye cinco títulos, entre ellos la Euroliga 2023 y dos Ligas ACB consecutivas. Dentro de este grupo de técnicos con pasado madridista y candidatos al banquillo de la selección española, Xavi Pascual aparece como tercera opción, aunque el catalán prefiere esperar una oportunidad que le permita regresar a un banquillo de Euroliga.

Ese nuevo ciclo para España lo abrirá la Copa Mundial de baloncesto de 2027 en Catar y un año después los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles. Las ventanas para el Mundial darán inicio el 24 de noviembre y 2 de diciembre de 2025, viendo a Europa repartir doce plazas, con España ubicada en el grupo A junto a Georgia y dos selecciones del preclasificatorio.