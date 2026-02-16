Anadolu Efes ha llevado a cabo un movimiento estratégico en el mercado en forma de renovación. Uno de los interiores clave en la rotación de Pablo Laso, que se ha convertido en una pieza importante gracias a un dato impresionante en la Euroliga, seguirá en el equipo turco durante más temporadas y evita así posibles ofertas de otros clubes.

Kai Jones renueva con el Anadolu Efes

Anadolu Efes ha confirmado la renovación de Kai Jones por dos temporadas más, hasta el verano de 2028. El conjunto dirigido por Pablo Laso asegura la continuidad del pívot bahameño, cuyo contrato estaba cerca de finalizar y que se ha consolidado como un jugador clave en la plantilla turca, con unos promedios de 3,8 puntos y 3,4 rebotes en 26 partidos de Euroliga.

✍️ Başarılı oyuncumuz Kai Jones ile olan sözleşmemizi 2 sezon daha uzattık!#BenimYerimBurası pic.twitter.com/dGCh9hwuFN — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) February 15, 2026

Su importancia en el Anadolu Efes se explica por su perfil de interior físico y su margen de crecimiento para convertirse en un pívot de referencia en la Euroliga. Con 25 años, el bahameño, más allá de sus números, destaca por su intensidad defensiva, el juego por encima del aro y la energía que aporta desde el banquillo, aspectos que han reforzado la rotación del equipo y que Pablo Laso ha valorado positivamente.

Los impactantes datos de Kai Jones en la Euroliga

Kai Jones se ha consolidado como el jugador más eficaz del Anadolu Efes en el lanzamiento de dos puntos, liderando las estadísticas con un 94,8% de acierto, una cifra fuera de lo común incluso a nivel europeo. Su dominio cerca del aro le permite situarse por delante de jugadores contrastados como Bruno Caboclo o Sertac Şanlı, marcando una diferencia clara en este apartado.

Los números respaldan su impacto: en la liga turca (BSL) ha convertido 32 de 33 intentos, mientras que en la Euroliga suma 45 canastas en 47 lanzamientos. Un nivel de efectividad casi perfecto que refuerza el motivo de su renovación y lo coloca como una referencia absoluta en la finalización dentro de la pintura.

Los números de Kai Jones en el Anadolu Efes