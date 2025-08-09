Baskonia ya hizo oficial lo que ha sido todo un secreto a voces. Pablo Laso deja el equipo tras solo una temporada como entrenador y le sustituye Paolo Galbiati, sin experiencia en Euroliga ni fuera de su Italia natal, lo que supone una arriesgada apuesta, que, además, sitúa el futuro de su ex técnico completamente en el aire.

El próximo reto de Pablo Laso: ¿selección o Euroliga?

La etapa en Pablo Laso se ha quedado reducida a la temporada 24-25 a pesar de tener un contrato de dos años más, lo que ha supuesto, además, una larga negociación entre club y entrenador por su rescisión.

Tras poner fin a su ciclo como entrenador de Baskonia, el futuro de Pablo Laso queda en incertidumbre porque a este nivel todos los banquillos de Euroliga están ocupados, aunque la rumorología ha hecho lo suyo y ha habido cierta vinculación.

GRACIAS



Vitoria es mi casa, así me he sentido.



A la afición, por estar ahi siempre.



A mi familia y amigos por acompañarme.



❤️ pic.twitter.com/W4IwfRBQfB — Pablo Laso (@pablolaso) August 8, 2025

En este sentido, con el adiós de Sergio Scariolo en la selección española ha supuesto que ya haya rumores sobre su sustituto como seleccionador, entre los que se situaría el ex de Baskonia y Real Madrid, pero también el que fue su ayudante con los blancos y que está sin equipo, Chus Mateo.

¿Qué opciones tiene Pablo Laso para ser seleccionador? Le avala su palmarés y su trabajo con jugadores, pero varias fuentes comentan que el vitoriano es un entrenador que necesita el trabajo diario y que el rol en la selección podría suponer una desventaja en este sentido.

Además, si tenemos en cuenta que las otras opciones aseguran ser Chus Mateo y Xavi Pascual, según la información que dio Marca en su momento, no se considera una opción fácil para la FEB, liderada por su presidenta Elisa Aguilar.

En este sentido, y por su estilo de trabajo, el futuro de Pablo Laso podría quedar ligado a esperar que se quede vacante un banquillo de Euroliga, teniendo en cuenta que tiene 2 títulos en su haber. Algunos a los que se podría estar atentos son a los de Anadolu Efes, en el que Igor Kokoskov releva a Luca Banchi, Paris Basketball con Francesco Tabellini en el lugar de Tiago Splitter, o Estrella Roja de Ioannis Sfairopoulos, que son algunos de los que podrían ser susceptibles a cambio si no salen bien los proyectos, sobre todo en este último con una plantilla de las más complicadas de gestionar.

El palmarés completo de Pablo Laso como entrenador

Real Madrid (2011–2022)

Copa Intercontinental : 2015

: 2015 Euroliga : 2015, 2018 (2 títulos)

: 2015, 2018 (2 títulos) Liga ACB : 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2022 (6 títulos)

: 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2022 (6 títulos) Copa del Rey : 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020 (6 títulos)

: 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020 (6 títulos) Supercopa Endesa: 2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 2020, 2021

Bayern de Múnich (2023–2024)

BBL (liga alemana) : 2024

: 2024 BBL Pokal: 2024

Reconocimientos individuales