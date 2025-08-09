El Real Madrid afronta un mercado de fichajes más clave que nunca en este verano 2025 con una reconstrucción que ha comenzado con el banquillo, con el comienzo de una nueva etapa con Sergio Scariolo al frente en lugar de Chus Mateo, y con jugadores que llegan para que los blancos vuelvan a luchar por todo y con el italiano como hombre clave.

El fichaje de Izan Almansa: movimiento clave de Scariolo en el Real Madrid

El Real Madrid fue protagonista de la bomba del mercado al desvelarse que los blancos estarían negociando el fichaje de Izan Almansa, según adelantó la periodista Noelia Gómez, y que sería un movimiento a medio largo plazo donde se puede ver que ha tenido influencia Sergio Scariolo.

De hecho, cabe recordar que Izan Almansa ya estuvo en la cantera del Real Madrid, equipo que dejó en 2021 para incorporarse a la academia estadounidense Overtime Elite con la mira en el Draft NBA, en el que al no ser escogido abría incertidumbre sobre su futuro.

Tras un periplo por el equipo Ignite de la G-League y los Perth Wildcats de la liga australiana, y después de participar en la Summer League como intento de lograr una oportunidad NBA, el joven cambiaría su enfoque para recalar de nuevo en el conjunto blanco de la mano de Sergio Scariolo.

Y es que el italiano no solo ha confiado en él en las últimas listas de las ventanas FIBA, sino que también habló de su futuro y aconsejaba volver al baloncesto europeo, en declaraciones al medio Sport: “No le vendría mal un año más en Europa. Mejor en Europa que en Australia, por lo que yo veo de la evolución de Izan durante este año, y para permitir seguir sumando experiencia”.

Scariolo apuesta por talento joven en su etapa en el Real Madrid

Pero el fichaje de Izan Almansa no es el único en el que se nota la nueva apuesta por los jóvenes en el Real Madrid con Scariolo en el banquillo, pues el italiano pidió de expreso deseo la incorporación de su compatriota Gabriele Procida, uno de los más deseados en Euroliga tras su paso por ALBA Berlín.

🎯🏹 Gabriele Procida pic.twitter.com/OtmJhdGcwx — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) July 25, 2025

Un talento joven, además, que tendrá un gran componente con Theo Maledon, que puede ejercer tanto de base como de escolta y que es uno de los franceses más destacados, y aunque su fichaje se cerró antes de la llegada de Scariolo, puede encajar como pieza del equipo con el italiano.