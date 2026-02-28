La España de Chus Mateo volvió a conseguir el triunfo en las ventanas FIBA. Mientras la presencia de Euroliga copa otros combinados, la Selección Española sigue demostrando a golpe de juventud y talento ACB estar más que preparada. El choque contra Ucrania apuntaba a exigente, pero se ganó con solvencia. Piezas como Álvaro Cárdenas, Ferran Bassas o Jaime Fernández comandaron el cuadro español.

La España de los bases se rinde al ‘nuevo Marcelinho’

El partido de España frente a una Ucrania con el máximo anotador de las ventanas FIBA en la posición de uno, estuvo marcado por la excelsa dirección de juego de los playmakers de Chus Mateo. Los bases españoles supieron llevar la manija a la perfección. Además, no solo fue una cuestión de sensaciones, a nivel numérico, Ferran Bassas, Álvaro Cárdenas y Jaime Fernández fueron unos de los más destacados.

𝗘𝗹 𝗰𝗮𝗺𝗶𝗻𝗼 𝗮 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗶𝗿 🔥#LaFamilia FLUYE en Riga y ya tiene la tercera ✅



🏆 Clasificación @FIBAWC

🇺🇦🆚🇪🇸

FINAL | 66-86

📌 Xiaomi Arena#SomosEquipo pic.twitter.com/m3nVAXcfrO — Baloncesto España (@BaloncestoESP) February 27, 2026

Dentro del excelso nivel que mostraron todos, sí que es cierto que hay una pieza en el roster de España que lleva tiempo demostrando tener un punto de genialidad excepcional. Jaime Fernández ha tenido una carrera maravillosa en ACB, ni las lesiones, ni los malos momentos colectivos han impedido que brille. No obstante, de nuevo volvió a hacer gala de su creatividad. El manejador de Tenerife volvió a hacer gala de su interminable fuente de ventajas en bloqueo directo. Si bien los números muestran lo acontecido, las sensaciones sí.

Jaime Fernández un cupo ACB del que se habla menos de lo que se debería

Mientras Jaime Fernández vuelve a brillar con España en las ventanas FIBA, Tenerife sigue buscando un exterior para amainar la tormenta que supone la lesión de Marcelinho. Al margen de la necesidad de un efectivo más, Jaime Fernández viene demostrando tener talento para liderar un conjunto que vive tanto del pick and roll del brasileño como lo es el de Txus Vidorreta.

📹 Un CAMPEÓN del MUNDO está de vuelta‼️



8 puntos, 5 rebotes, 3 robos y un +2⃣2⃣ para #LaFamilia con Pierre Oriola en pista 🎩@teledeporte | @FIBAWC | #SomosEquipo pic.twitter.com/qMjdvGokWP — Baloncesto España (@BaloncestoESP) February 28, 2026

Cuando se habla de La Laguna Tenerife, a nadie se le escapa mencionar a Marcelinho, Shermadini e, incluso, Bruno Fitipaldo. Sin embargo, Jaime Fernández está siendo una pieza crucial en el equipo. Tras Huertas es el jugador con más USG% (porcentaje de ataques que acaban en un tiro suyo, pérdida, asistencia… sirve para medir el ‘protagonismo’ en el juego). Este jugador, que aún no es ningún veterano pese a la experiencia, es cupo en un mercado acuciante.

Al margen de su buen nivel con España en ventanas FIBA, también sabe lo que es participar en grandes torneos. Parece, en muchas ocasiones, que las miradas se van con facilidad a otros jugadores, mientras el madrileño sigue dando señas de tener talento a raudales para ser un líder tanto en ACB como con España.