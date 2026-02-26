La España de Chus Mateo llega a las próximas Ventanas FIBA como líder de grupo con un balance positivo de 2-0, empatado con Ucrania, que será su próxio rival en estos días. El combinado nacional, que cuenta con una plantilla competitiva a pesar de no contar con jugadores que disputan la Euroliga, buscará seguir arriba en la clasificación de cara al Mundial de 2027.
¿Cuándo es el Ucrania vs España de baloncesto?
La Selección Española visita a Ucrania este viernes 27 de febrero (20:30 horas, horario peninsular) en el Xiaomi Arena de Letonia, en un duelo directo por el liderato del grupo dentro de las Ventanas FIBA de clasificación para el Mundial 2027. El combinado que dirige Chus Mateo afronta un partido exigente ante una selección que también ha arrancado con pleno de victorias, en un choque que puede dejar muy encarrilada la primera plaza antes del encuentro de vuelta en territorio español.
¿Dónde ver Ucrania – España clasificación Mundial 2027 de baloncesto
El encuentro de España, que llega al encuentro tras imponerse previamente a Dinamarca y Georgia, ante Ucrania se podrá ver por televisión a través de DAZN y Movistar+, plataformas que cuentan con los derechos de la competición y donde se pueden seguir las Ventanas FIBA rumbo al Mundial 2027.
Plantilla de España de baloncesto
Bases: Álvaro Cárdenas, Lluís Costa, Ferran Bassas, Isaac Nogués
Escoltas: Jaime Fernández, Francis Alonso
Aleros: Sergi Martínez, Oriol Paulí, Santi Yusta, Pep Busquets,
Ala-pívots: Pierre Oriola, Álex Reyes
Pívots: Fran Guerra, Izan Almansa
Plantilla de Ucrania de baloncesto
Bases: Denis Lukashov, Issuf Sanon, Oleksandr Kovlyar, Vitaliy Zotov, Yegor Sushkin
Escoltas: Ilya Tyrtyshnyk, Mykhailo Bublyk
Aleros: Oleksandr Lypovyi, Ivan Tkachenko, Andriy Voynalovych
Ala-pívots: Vyacheslav Bobrov, Daniil Shelist
Pívots: Artem Pustovyi, Dmytro Skapintsev, Maksym Klitschko