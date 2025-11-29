En la cabeza de Chus Mateo, de cara al segundo partido de ventanas FIBA, estará parar a los Toko Shengelia, Giorgi Shermadini o Rati Andronikashvili. Sin embargo, la Selección Española tampoco le habrá quitado ojo a otro talento Georgiano que, seguramente, los muy adeptos al baloncesto menos mediático en España sí conozcan.

El talento oculto que amenaza a Chus Mateo en realidad juega en España

Todos los focos están con cómo va a parar la Selección Española a Toko Shengelia, pero Georgia ya ha jugado un partido de ventanas FIBA y el MVP fue otro. El cuadro con capital en Tbilisi cuenta con un jugador que juega en España, en concreto en Primera FEB y que en sus manos tiene un caudal de puntos realmente torrencial. Chus Mateo seguro que tiene en sus cuadernos de scouting a Duda Sanadze.

Duda Sanadze finishes the first half in Riga with a #TissotBuzzerBeater! 🚨🇬🇪 pic.twitter.com/LLFJFg2F9D — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 10, 2025

Duda Sanadze ya apuntaba a ser un peligro para España, pero después de anotar 22 puntos y capturar 5 rebotes contra Ucrania, lo es aún más. No será ninguna sorpresa para Chus Mateo este hecho, ya que, a pesar de no estar en ningún equipo puntero de Europa, la capacidad anotadora de este escolta está fuera de toda duda. Ya en el Eurobasket dejó partidos como el de Finlandia, con 19 puntos y 5 rebotes. Un jugador que bien harían los jugadores de la Selección Española en tener en cuenta.

¿Quién es Duda Sanadze, el gran peligro para la Selección Española?

En España algunos ya conocerán al gran peligro secreto para la Selección Española, por su presencia en Palmer Basket en Primera FEB. Sin embargo, el aficionado que solo sigue el baloncesto más mainstream en España no. En este sentido, el georgiano ha disputado dos partidos en la segunda división española, ya que acaba de llegar al conjunto. Para él, meter puntos parece como andar en bicicleta. Recién llegado, sin aclimatación, firmó 21 puntos contra HLA Alicante el 15 de noviembre y 19 puntos contra Melilla el 23 de noviembre. Sin duda, Chus Mateo le tendrá un ojo echado.

Duda Sanadze, és del Color d’una Illa! 🩵



El jugador georgià aterra a Mallorca per continuar sumant i fer vibrar Son Moix! 🏀



➕ https://t.co/iJrDzaeway#ElColorDUnaIlla pic.twitter.com/mIkHpXOxbe — Palmer Basket Mallorca Palma (@palmerbasket) November 11, 2025

Duda Sanadze lleva poco tiempo en España, pero no es la primera aventura del jugador por tierras españolas. El gran peligro para la Selección Española de Chus Mateo ya militó en Guipuzkoa Basket, en ACB, aunque solo 5 partidos, y en Fuenlabrada, también en Liga Endesa y, también, fue un abrir y cerrar de ojos, ya que solo disputó un encuentro. Este jugador, además de España, ha estado en una lista interminable de países: Eslovenia, Italia, Polonia, Portugal, Serbia… Un perfil con mucha experiencia para unas ventanas FIBA en las que lo colectivo suele quedar en segundo plano.