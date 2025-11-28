La selección española de Chus Mateo ha comenzado esta nueva era con una victoria trabajada ante Dinamarca, destacando Jaime Fernández y Great Osobor en un debut muy completo para los jugadores y el nuevo técnico. España se mostró con un juego coral que fue determinante en el tercer cuarto para sentenciar el encuentro por 64-74. El próximo compromiso del combinado nacional será este domingo en La Laguna contra Georgia, buscando mantener el buen inicio en la clasificación para el Mundial de Catar 2027.

¿Cuándo es el España vs Georgia de Clasificación para el Mundial de baloncesto?

España continuará su camino hacia la Copa del Mundo 2027 de Qatar con un exigente enfrentamiento ante Georgia, programado para este domingo 30 de noviembre a las 19:45, hora peninsular española. El partido se disputará en el Santiago Martín de Tenerife, donde la selección española buscará reafirmar el buen inicio mostrado en Dinamarca y aprovechar la ventaja de jugar en casa.

Los georgianos llegan con la necesidad de sumar una victoria tras su derrota ante Ucrania en la primera jornada de las Ventanas, y cuentan con jugadores conocidos en España como Tornike Shengelia del Barça Basket y Gio Shermadini de La Laguna Tenerife, que será homenajeado en su estadio. A pesar de esto, las ausencias importantes en su plantilla, como Bitadze, Mamukelashvili y Baldwin, colocan a España como clara favorita para conseguir un triunfo que mantenga el liderazgo en el grupo.

¿Dónde ver Dinamarca – España de Ventanas FIBA?

El enfrentamiento entre España y Georgia se podrá seguir en directo a través de dos plataformas. En primer lugar, el choque será emitido por el streaming de DAZN, a través de Courtside 1891, que ofrece todos los partidos de selecciones internacionales en alta definición y con comentarios especializados. Además, quienes prefieran la televisión tradicional podrán sintonizar Teledeporte, que retransmitirá el choque en directo desde el Santiago Martín de Tenerife.

Plantilla España Baloncesto Clasificatorios Mundial de baloncesto

Izan Almansa

Francis Alonso

Pep Busquets

Álvaro Cárdenas

Lluís Costa

Alberto Díaz

Dani Díez

Jaime Fernández

Fran Guerra

Great Osobor

Oriol Paulí

Álex Reyes

Miquel Salvó

Santi Yusta

Entrenador: Chus Mateo

Plantilla Georgia Baloncesto Clasificatorios Mundial de baloncesto