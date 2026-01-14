La nueva era de España con Chus Mateo ha comenzado con un nuevo aroma y con un método diferente al visto con Scariolo. El ex del Real Madrid, como ya indicó en su rueda de prensa de presentación, busca retener talento joven en las categorías inferiores para que puedan tener proyección con la absoluta. En las últimas horas, la FEB se ha movido con rapidez para nacionalizar un talento.

España nacionaliza a Rhys Selby Robinson

La Federación Española de Baloncesto ha decidido nacionalizar a Rhys Selby Robinson, joven promesa de la cantera del Real Madrid. El alero, de 15 años y 1,97 metros de altura, nacido en Estados Unidos, pasa así a ser seleccionable como jugador español en las categorías inferiores, tras la aprobación del Consejo de Ministros. La FEB se adelantó a posibles convocatorias internacionales y aseguró su futuro dentro del baloncesto nacional, siguiendo un modelo similar al utilizado en su día con Eli John Ndiaye.

Antes de su nacionalización, Rhys Selby ya había demostrado su enorme proyección en torneos de alto nivel. En la Minicopa Endesa 2024 fue una de las grandes sensaciones del campeonato, entrando en el quinteto ideal tras firmar actuaciones destacadas. Más adelante, brilló en competiciones internacionales como el Torneo de La Orotava y el No Borders Eurocup, donde fue líder ofensivo del cadete del Real Madrid, con partidos por encima de los 20 puntos y una notable aportación en asistencias y defensa. Su proyección y juventud han sido claves para que España apueste por él como un proyecto estratégico de futuro.

Rhys Selby Robinson: la apuesta de Chus Mateo con España

La decisión de España, que ha contado con el visto bueno de Chus Mateo, viene motivada por la consideración de Rhys Selby como un proyecto estratégico a largo plazo para el baloncesto nacional. Su impacto temprano en torneos de máximo nivel y su perfil físico y técnico, poco común para su edad, convencieron a la FEB de actuar con antelación. Asegurar su nacionalidad evita que pueda representar a otro país en el futuro.

Además, esta nacionalización marca una apuesta clara por reforzar la cantera en una nueva etapa, con una visión más planificada y de futuro. Bajo esta línea, España prioriza detectar talento joven antes de su explosión definitiva, acompañarlo desde categorías inferiores y construir continuidad en la selección. El caso de Rhys simboliza esa primera gran decisión desde la llegada de Chus Mateo al cargo.

Los números de Rhys Selby Robinson con el Real Madrid