La selección Española vive un momento de cambio. Tras un mal Eurobasket se dio por terminado el ciclo de Sergio Scariolo, actual entrenador del Real Madrid, y se escogió a Chus Mateo como encargado de liderar el nuevo proyecto nacional. La situación para Chus Mateo no es nada fácil, porque España se juega mucho a la primera de cambio. La relación FIBA-Euroliga, además, hace que el nuevo seleccionador no pueda contar con sus mejores jugadores. En la primera lista, entre caras nuevas y regresos, hay un jugador que con 13 internacionalidades ya a sus espaldas sigue demostrando por qué puede ser alguien importante.

Oriol Paulí: Un obrero del baloncesto con tiempo para el espectáculo

Hay muchas noticias positivas en la puesta en escena de la nueva selección de Chus Mateo. Las dos victorias, la sensación de alegría en el juego, los nuevos descubrimientos… Pero hay una en concreto que hace justicia. Oriol Paulí es un jugador extremadamente trabajador y con un derroche de energía brutal en pista. Ahora, a sus 31 años, es una pieza clave en Lleida y también ha sido el cuarto jugador más usado en estas ventanas por España. Con más de 40 minutos entre los dos partidos, sólo Almansa, Yusta y Fran Guerra han acumulado más que el catalán.

¿DOS CAÑOS EN LA MISMA JUGADA?



𝘿𝙊𝙎 𝘾𝘼𝙉̃𝙊𝙎 𝙀𝙉 𝙇𝘼 𝙈𝙄𝙎𝙈𝘼 𝙅𝙐𝙂𝘼𝘿𝘼



¡Oriol Paulí saca la varita mágica para levantar a todo Tenerife! #FIBAWC



España – Georgia

Y a pesar de no destacar en el juego ni en lo estadístico, Paulí se vuelve fundamental cuando pisa la pista. Por lo que aporta y por lo que desprende. En el duelo frente a Dinamarca, Paulí firmó 8 puntos, 8 rebotes y 1 asistencia, ayudando a España a imponerse 64–74. En el segundo duelo frente a Georgia, dejó un increíble doble caño que levantó al Santiago Martín de sus asientos.

Una PAULÍvalencia que convence: adaptación y consistencia para ganarse galones

Con la selección, el rol de Paulí es más táctico que ofensivo: centrado en rebote, defensa e intensidad, ayudó a equilibrar al equipo y a complementar a compañeros jóvenes y veteranos. Su capacidad para alternar distintos roles sin perder eficacia confirma que puede ser un jugador de total confianza para Chus Mateo en la nueva selección Española, capaz de mantener estabilidad en la pista y aportar soluciones en cualquier momento.

Qué trabajazo de Lleida (Oriol Paulí) atacando la puerta atrás contra Murcia.



Sabiendo que siempre tratan de achicar el campo al manejador, fue muy agresivo cuando el balón captaba la atención de su par.pic.twitter.com/2LaSPAvu4I — Marc Castillo (@Marc__Castillo) January 13, 2025

En Hiopos Lleida, su protagonismo ofensivo es mayor, liderando el equipo y marcando la diferencia en momentos clave. La comparación entre su rol en selección y club demuestra que Paulí puede rendir al más alto nivel en distintos contextos, combinando consistencia, versatilidad y, sobre todo, la tranquilidad de que está disponible y sin problemas físicos, un valor seguro para ambos equipos.