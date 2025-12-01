Las ventana de selecciones rumbo al Mundial de Qatar 2027, son oportunidades de reivindicación para muchos jugadores. BAXI Manresa se ha convertido en uno de los clubes de la Liga Endesa con mayor presencia internacional, a la espera de que no lastre su rendimiento en la competición doméstica. Hasta siete jugadores de su plantilla han sido convocados por sus respectivas selecciones para disputar los primeros partidos clasificatorios: España, Francia, Alemania, Dinamarca, Bélgica y Letonia.

España–Dinamarca: primer duelo directo entre manresanos

Cuando tienes hasta 7 jugadores implicados en el inicio de la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2027, lo más normal es que pasen cosas como estas. No deja de ser una de las imágenes más curiosas de la jornada: dos jugadores del BAXI Manresa frente a frente defendiendo camisetas distintas. Álex Reyes, con España, se midió a su compañero Gustav Knudsen, referente de la selección de Dinamarca.

Avui, partit de seleccions: 🇩🇰🆚🇪🇸

Álex Reyes 🆚 Gustav Knudsen

👊 Sort a tots! https://t.co/5f9oDdAaPK — BAXI Manresa (@BasquetManresa) November 27, 2025

Aunque el triunfo fue para Álex Reyes (64–74), el rendimiento individual se inclinó claramente del lado del danés. Knudsen firmó 11 puntos y 7 rebotes, mostrando físico, actividad y una presencia ofensiva destacada. Reyes, en cambio, tuvo un papel mucho más residual, con 2 rebotes y 1 asistencia, en un partido controlado de principio a fin por la selección española. Este primer cara a cara dejó patente el crecimiento de Knudsen en el contexto FIBA y, al mismo tiempo, las nuevas oportunidades que se presentan en la selección española de Chus Mateo.

Francia–Bélgica: Obasohan brilla en un derbi con triple acento manresano… ¡y con despedida!

El segundo duelo entre compañeros del BAXI Manresa llegó un día después, en un enfrentamiento todavía más cargado de color rojo del Nou Congost: Hugo Benítez con Francia ante Retin Obasohan y Archange Izaw-Bolavie con Bélgica. Este segundo cruce confirmó el gran peso internacional que está adquiriendo el BAXI Manresa y evidenció que, a pesar de no haber firmado el mejor arranque en la competición nacional, el modelo de los del bages sigue reuniendo a jugadores importantes en el plano nacional.

El marcador en este segundo duelo favoreció con claridad al combinado francés (79–63), pero el gran protagonista del choque fue Obasohan. El exterior belga mostró liderazgo y determinación, terminando con 14 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias, la actuación individual más destacada entre los tres manresanos implicados. Los otros dos jugadores que disputaron el partido se cambiaron los roles durante 40 minutos. Hugo Benítez completó un encuentro discreto, 2 puntos y 1 rebote. Un rendimiento lejos del mostrado durante en este inicio de temporada a las ordenes de Diego Ocampo.

Por su parte, Izaw-Bolavie disputó más de 15 minutos, un registro muy superior al que acostumbra tener en Manresa. Este hecho no es casualidad, ya que el club ha hecho oficial hoy su salida en forma de cesión al Palmer de Primera FEB. Su partido frente a Francia fue el ultimo como jugador del Baxi Manresa.