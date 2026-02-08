Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto, y Chus Mateo, seleccionador, continúan su recorrido por distintos lugares de Estados Unidos para visitar a Santi Aldama y Hugo González en la NBA. Además, han aprovechado para observar a varios talentos de la NCAA, entre ellos Mario Saint-Supery, Rubén Domínguez, Baba Miller, Jordi Rodríguez y Aday Mara. En varios momentos, el tándem ha estado acompañado por Daniel Gómez, responsable del seguimiento de estos jugadores españoles que podrían formar parte de futuras convocatorias de Chus Mateo.

¿Quién es Daniel Gómez, nuevo director de la red de seguimiento?

Durante la visita de Elisa Aguilar y Chus Mateo a los Bearcats de Cincinnati, donde juegan Baba Miller y Jordi Rodríguez esta temporada 2025-26, se pudo ver a Daniel Gómez, director de la red de seguimiento de jugadores españoles en Estados Unidos. Ante el éxodo de jóvenes talentos rumbo a la NCAA, Gómez se encarga de conocer a fondo todos estos perfiles y será él quien coordine todo este trabajo.

Daniel Gómez es ojeador internacional de los Phoenix Suns desde 2020, cuando tras ejercer como asistente en Estudiantes se trasladó a la franquicia de Arizona. Ahora, además de su labor con los Suns, asumirá el seguimiento de todos los jóvenes prospects españoles en la NCAA, así como de talentos que aún se encuentran en institutos, como es el caso de Gildas Giménez.

“Queremos que estos jugadores nos perciban cerca, acompañar su crecimiento, entender su realidad y mantener relaciones con las universidades americanas”, afirmó Elisa Aguilar, quien permanecerá en Estados Unidos hasta mediados de febrero, regresando pocos días antes del inicio de la Copa del Rey en Valencia.

El nuevo director de la red ya había tenido experiencia en la NBA como miembro de los Portland Trail Blazers en una liga de verano, además de participar en el programa Basketball Without Borders. Anteriormente, otros españoles también ocuparon este puesto de ojeador internacional, como Juanma Rodríguez con los Cleveland Cavaliers, Jacinto Castillo en los Milwaukee Bucks o Antonio Maceiras en los Angeles Lakers.

