España se impuso a Dinamarca en un duelo marcado por las ausencias de las dos superestrellas del combinado danés. Los de Chus Mateo tendrán ahora que medirse a Georgia y Ucrania en dos encuentros de máximo nivel. La exigencia que tendrá la Selección Española en estas citas de ventanas FIBA hará que las piezas con más ascendencia del cuadro, los Jaime Fernández, Fran Guerra, Santi Yusta… tendrán que dar un paso al frente.

España tiene al mejor anotador de toda la ACB y Chus Mateo lo necesita al 100%

Varias son las ausencias de la Selección Española para estas ventanas FIBA. A pesar de ello, Chus Mateo tiene entre sus filas al mejor anotador de la Liga Endesa, una cuestión que no es baladí, ya que se trata de una de las mejores ligas nacionales a nivel europeo, Santi Yusta. El alero de España promedia 18,8 puntos por partido en ACB, pero es cierto que en el primer choque, de los tres agendados para el combinado nacional, no mostró su mejor versión.

El Jugador de la Jornada 5⃣ de la #LigaEndesa no podía ser otro… ¡SANTI YUSTA! 🦁



➡️ Con 3⃣0⃣ puntos y 3⃣1⃣ de valoración, el alero se convierte en el único español en la historia de @casademontBZ en firmar un partido de 30 puntos.



➡️ Además, en el último lustro, solo cinco… pic.twitter.com/vWSVH3tHg4 — Liga Endesa (@ACBCOM) November 2, 2025

Santi Yusta dejó para Selección Española 10 puntos y 7 rebotes, unas cifras nada criticables, pero sí que es cierto que en un equipo como es la España de Chus Mateo, elevar un poco los guarismos en anotación puede ser clave para el cuadro. Georgia y Ucrania cuentan en su roster con perfiles capaces de sumar puntos, como Shengelia, Pustovyi o Shermadini, por lo que la aparición del alero de Casademont Zaragoza puede ser crucial.

Santi Yusta, ¿Dónde puede hacer daño a Georgia en el duelo contra la Selección Española?

El roster de Georgia está plagado de talento en la generación y el juego interior. Tanto Shengelia, como Shermadini son muy determinantes cerca de canasta, mientras que McFadden, Sanadze y Mamukelashvili tienen facilidad para generar canastas propias o ajenas. Sin embargo, su listado de aleros milita en conjuntos de menor entidad. Por ello, un jugador como Santi Yusta, puede estar menos exigido en defensa, más fresco y con defensores de menos nivel delante. Por ello, el anotador de la Selección Española puede tener un papel trascendental.

No logró la victoria, pero BEQA BURJANADZE brilló con luz propia ✨



El georgiano terminó con 2⃣1⃣ puntos, 7⃣ rebotes y 3⃣1⃣ de valoración y fue la figura más destacada de Leyma @basquetcoruna 🔥



💥 @BeqaBurjanadze #LigaEndesa | #ConectaConTuPasión pic.twitter.com/MBQYGzyznt — Liga Endesa (@ACBCOM) May 20, 2025

Entre los aleros del próximo rival de España en las ventanas FIBA sí que está un perfil como Beqa Burjanadze, que viene rindiendo a muy buen nivel las últimas temporadas. A pesar de ello, es un jugador que si bien en su juventud destacaba por su agilidad pese a su fornida complexión, en la actualidad, ha mutado a un perfil más de interior. El jugador de Coviran Granada intercalará el 3 y el 4, en el emparejamiento con Santi Yusta, el jugador de la Selección Española podría ser superior por velocidad y movilidad en determinadas acciones.