La España de Chus Mateo se mantiene invicta en la clasificación para el Mundial 2027 y, en este doble enfrentamiento ante Ucrania, sigue imponiéndose con contundencia, acercándose cada vez más al billete para la Copa del Mundo. Dentro de esta plantilla llena de novedades y jóvenes talentos, uno de los jugadores que no tiene protagonismo en su club pero sí en el combinado nacional ha hablado sobre su futuro en el Real Madrid.

El rol de Izan Almansa en la España de Chus Mateo

Izan Almansa está teniendo un rol limitado en el Real Madrid durante la presente temporada. En los ocho partidos que ha disputado en la ACB, promedia apenas 9,1 minutos por encuentro, lo que lo convierte en el segundo jugador con menos tiempo en pista del equipo. Sus números reflejan esa escasa participación: 5,3 puntos y 2,1 rebotes por partido, con un porcentaje de acierto del 73,9 % en tiros de dos y del 80 % en tiros libres.

A nivel internacional, el murciano sí tiene un papel más protagonista con España. En el reciente triunfo ante Ucrania en los clasificatorios para la Copa Mundial 2027, disputó 18 minutos, sumando 4 puntos y 7 rebotes, con una valoración de 8. Aunque sus cifras no son espectaculares, su presencia aporta energía en la rotación interior de Chus Mateo.

Izan Almansa habla de su futuro en el Real Madrid

En una entrevista en la Cadena SER, Izan Almansa ha reconocido que durante esta temporada ha tenido la posibilidad de salir cedido del Real Madrid para tener más minutos: “Ha habido diferentes posibilidades y rumores. Unos ciertos y otros no”. Aunque su participación con el primer equipo es escasa, el joven talento español está combinando su actividad con la Liga U22, donde promedia 13 puntos, 6 rebotes y 1,8 asistencias por partido.

No obstante, Almansa no cierra la puerta a un cambio de escenario de cara a la próxima temporada: “Creo que este año me quedaré en el Real Madrid al 100 % y ya veremos el año que viene cómo lo planteamos”. Estas declaraciones reflejan que, aunque por ahora mantiene la paciencia y el compromiso con su club, está abierto a valorar oportunidades que le permitan tener más protagonismo y seguir creciendo como jugador.

Números de Izan Almansa con España