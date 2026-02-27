El Real Madrid Baloncesto atraviesa un periodo de dudas competitivas tras la debacle de la Copa ACB y, como suele ocurrir en estos casos, ha azuzado el mercado de fichajes. El encuentro Euroliga se resolvió con solvencia, pero no parece haber acabado de disipar el runrún. Tras cerrar ese episodio, las noticias llegan por un adiós que pudo ser y no será, al menos de momento.

El Real Madrid Baloncesto no dirá adiós, de momento, a su joven promesa en el mercado de fichajes

La Copa ACB fue un golpe duro de encajar. Las dudas sobre la rotación y las convocatorias de Sergio Scariolo volvieron a estar en el candelero. El italiano no innovó y dejó fuera a jugadores como Chuma Okeke o Izan Almansa en todos los encuentros de la competición. Este hecho volvió a reabrir las dudas sobre la confección de plantilla o la necesidad de referzos. Sin embargo, por el momento, lo más sonado era un adiós.

Una de las informaciones de mercado de fichajes en materia Real Madrid Baloncesto que más relevancia iba cogiendo en los últimos días era la marcha de Izan Almansa a Dreamland Gran Canaria como cedido. El joven talento español no está teniendo los minutos que un jugador de esa edad necesita para crecer y el equipo de Jaka Lakovic estaba sobre la mesa. No obstante, la operación se viene abajo.

El futuro de Izan Almansa, en el aire

Tras varios días de rumores que situaban a Izan Almansa en Dreamland Gran Canaria en calidad de cedido, la operación se cae. Según informaciones del periodista especializado en deporte canario, Moisés Rodríguez, La perla del Real Madrid Baloncesto no pondrá rumbo a la isla en el mercado de fichajes. Se desconocen los motivos, pero el cuadro de Jaka Lakovic parece que sí que seguirá buscando en el mercado de fichajes un ala-pívot con condición de cupo.

Se cae ❌ la opción de que Izan Almansa pueda recalar en el Granca. Tampoco a priori recalará en el conjunto claretiano Isaac Nogués



El club sigue en la búsqueda de un 3 y un 4 con la obligación de que uno de ellos sea cupo 🇪🇸



La opción Rabaseda a día de hoy no se contempla 😢 — Moisés Rodríguez (@moi_rodriguezr) February 25, 2026

Las informaciones que afirman que Dreamland Gran Canaria seguirá buscando un jugador de esas características abren la duda de los motivos de la caída de la operación. Si bien Izan Almansa parece que no pondrá rumbo a la isla, tampoco se conoce si sus planes y los del Real Madrid Baloncesto pasan por quedarse o por otro destino en el mercado de fichajes. El joven que desde principio de temporada cuenta poco para Scariolo tendrá que explorar sus opciones.