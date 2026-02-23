El Real Madrid Baloncesto sucumbió en la final de la Copa del Rey de baloncesto ante un Baskonia imperial. Los blancos se las prometían muy buenas tras ese heróico final contra Valencia Basket. Si bien la épica fue suficiente para vencer a un superequipo con talento y profundidad de banquillo con Jean Montero, Sergio De Larrea, Darius Thompson… Los vitorianos, con un plantel más justo, supieron echarle el guante.

Vuelve a salirse en la Copa del Rey de baloncesto, pero deja dudas ¿Es un jugador rentable para el Real Madrid Baloncesto?

La fábrica de talento en España, cuando parece que se ha agotado, vuelve a emerger. La confirmación de Santi Aldama como estrella ya es un hecho, pero no peor pinta tienen prospectos como Mario Saint Supery, Sergio De Larrea o Aday Mara. El batacazo del Real Madrid Baloncesto en la Copa del Rey de baloncesto parece haber llevado a un proceso de reconstrucción y quieren a la perla taronja.

El Real Madrid sale de esta Copa tocado y con un nombre, me dicen, marcado en rojo para la próxima temporada:

Sergio de Larrea. Lo ven como un cupo clave para muchos años.

Veremos si acometen la operación o no.

Una de las noticias del día la ha sacado a la palestra el portal especializado Encestando. Acorde a sus informaciones, el Real Madrid Baloncesto tiene el ojo puesto en Sergio De Larrea. El base español viene demostrando su nivel en un proyecto consolidado como Valencia Basket después de sellar su continuidad el pasado curso ante los rumores de viaje a Estados Unidos. Por ello, muchos se preguntan si sería una apuesta a largo plazo o si tiene más que ver con un ‘calentón’ post Copa del Rey de Baloncesto.

Sergio De Larrea, pros y contras

El destino de Sergio De Larrea hace tiempo que viene siendo vinculado a Estados Unidos. A pesar de que Valencia Basket logró retenerlo más tiempo en España, parece claro que en algún momento querrá probar suerte en la NBA. Su llegada al Real Madrid Baloncesto se adscribiría a verano. A partir de ahí, habría que ver cuantas temporadas terminaría quedándose. En un club con una exigencia inmediata tan grande, formar a un joven, además no canterano, para perderlo en su mejor momento no se estila en la capital.

El Real Madrid Baloncesto conseguiría con su fichaje solventar varias carencias importantes. Para empezar, la que tiene en el pusto de base. Facu cada vez es más mayor y, hasta el momento, sus reemplazos parecen tener más ‘cara’ de escoltas que de bases. Sergio De Larrea es un uno puro. Además de eso, ganarían un cupo joven en un mercado muy complicado. Eso sí, esta operación tendrá que tener la aprobación de Valencia Basket, ya que aún tendrá contrato en vigor. Como bien referencia Encestando, los taronjas son un club complejo para negociar, más sin necesidad y en pleno proyecto en crecimiento.