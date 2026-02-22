El mercado de Primera FEB sigue generando noticias y fichajes interesantes, más allá de que el mundo ACB esté centrado en la Copa del Rey de Valencia. Los clubes que buscan el ascenso a la máxima categoría o que luchan por la permanencia se han ido reforzando en estas últimas semanas con movimientos que pueden resultar clave en la parte final del campeonato.

El exótico Robert Stumbris refuerza al Movistar Estudiantes

Robert Stumbris se incorpora a Movistar Estudiantes hasta final de temporada para reforzar la plantilla tras acumular varias bajas por lesiones. El ala-pívot letón llega con experiencia en distintas ligas europeas, habiendo pasado por países como Italia, Polonia, Islandia o Estonia, entre otros. Además, también tiene recorrido en el baloncesto español, siendo el Melilla Ciudad del Deporte de Primera FEB su última etapa, donde promedió 7,9 puntos y 3,6 rebotes por encuentro.

Su fichaje llega en un momento complicado para el equipo, que encadena cuatro derrotas consecutivas y cuenta con pocos jugadores disponibles. Además, Stumbris ya sabe lo que es lograr un ascenso a la ACB con San Pablo Burgos, y se espera que ayude a fortalecer el juego interior del conjunto estudiantil de cara al segundo tramo de la temporada, en el que el equipo marcha quinto con un balance positivo de 12-8.

Javi López se incorpora al Cartagena

El Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB ha hecho oficial el fichaje de Javi López para reforzar la posición de base, una de las más debilitadas del equipo durante la temporada. El jugador canario, con experiencia en la categoría tras su paso por clubes como Ourense, Gran Canaria y Melilla, llega con el objetivo de aportar dirección de juego y anotación en una plantilla que lucha por la permanencia en Primera FEB.

Tras recuperarse de una lesión de cruzado sufrida el año pasado, el base busca recuperar su mejor nivel competitivo y convertirse en una pieza clave del equipo. Con pasado en ACB con el Gran Canaria y experiencia en Primera FEB, el canario llega a un club que ocupa la decimocuarta posición en la categoría, solo una victoria por encima de los puestos de descenso.

Grupo Alega Cantabria ficha a Devon Van Oostrum

Devon Van Oostrum se ha unido al Grupo Alega Cantabria para reforzar la dirección de juego del equipo en esta segunda fase de la temporada. El base británico, canterano de Baskonia, cuenta con experiencia internacional tanto en categorías de formación como con la selección absoluta, habiendo promediado 26,8 puntos, 6,3 rebotes y 4,9 asistencias en el Euro U20B. En su última temporada (2023-24) con KB Trepca disputó 16,7 minutos por partido, registrando 6,5 puntos, 2 rebotes y 2,2 asistencias.