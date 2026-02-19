El mercado invernal vuelve a agitar la zona alta de la Primera FEB. Movistar Estudiantes ha anunciado la incorporación de Robert Stumbris hasta final de temporada en un movimiento que no deja lugar a dudas sobre el objetivo: reforzar aún más la rotación interior para lograr el ascenso directo.

Robert Stumbris: refuerzo interior con experiencia en Primera FEB

Stumbris, ala-pívot letón de 1,99 metros y 32 años, llega tras iniciar la presente temporada en Melilla, donde ha promediado cerca de 8 puntos y más de 3 rebotes por encuentro. Su perfil combina movilidad, capacidad para abrir el campo y experiencia en contextos exigentes. En un equipo como Movistar Estudiantes que necesita equilibrio entre talento y oficio, su llegada aporta:

Rotación y versatilidad en el juego interior

Amenaza desde posiciones abiertas

Experiencia en finales de temporada de alta tensión

La dirección deportiva del Estudiantes no ha buscado un jugador que aporte números, sino un jugador acostumbrado a competir por objetivos ambiciosos, que aumente los intangibles, que sea capaz de cambiar un partido “sin que se note”, creo personalmente que con Stumbris han acertado.

El precedente del ascenso con San Pablo Burgos

El nombre de Robert Stumbris no es ajeno a los proyectos que miran a los ojos al ascenso ACB. La pasada campaña formó parte del equipo de San Pablo Burgos que logró el ascenso a la Liga Endesa, experiencia que añade valor a su incorporación. Su incorporación envía un mensaje inequívoco al resto de aspirantes. El Estudiantes no quiere dejar el ascenso en manos del playoff si puede evitarlo.

Conoce la categoría, conoce el formato competitivo y, sobre todo, conoce lo que implica gestionar la presión en la recta final. Esa experiencia es un valor en alza que cotiza a precio de oro en una Primera FEB cada vez más igualada, donde el margen de error se reduce a medida que se acerca el final de la liga regular.