A pesar de estar al tanto de la Copa del Rey de Valencia, el mercado Euroliga sigue activo con movimientos interesantes que contar y que pueden dar que hablar en un futuro. Clubes como Estrella Roja ha acudido para reforzar su plantilla con un jugador joven que ha sido cortado en Estados Unidos y que es agente libre.

Estrella Roja trabaja en el fichaje de Nikola Durisic

Tal y como ha avanzado Sportal, Nikola Durisic se encuentra muy cerca de cerrar un acuerdo con el Estrella Roja. Tras ser liberado por los Atlanta Hawks para dar paso a Caleb Houston, el joven alero serbio de 21 años sigue evaluando opciones en el mercado, y parece que su regreso a Belgrado es cada vez más probable. El club serbio quiere acelerar las negociaciones antes de que finalice el plazo de inscripción para la Euroliga.

La negociación se centra en la posibilidad de que Durisic firme con Estrella Roja en lugar de aceptar un contrato de doble vía en la NBA, lo que le ofrecería una estabilidad económica ligeramente superior. Su decisión final se espera en los próximos días, y todo indica que su experiencia en Estados Unidos, aunque limitada a la G League, llegará a su fin pronto.

La aportación de Nikola Durisic en la Euroliga y su pasado en la NBA

Nikola Durisic se caracteriza por ser un alero versátil y atlético, capaz de combinar un buen tiro exterior con capacidad de penetración y creatividad en la distribución del balón. Su tamaño y movilidad le dan ventaja tanto en el perímetro como cerca del aro, aunque aún queda por ver cómo se adaptará a un equipo de Euroliga como Estrella Roja, siendo esta su primera participación en la competición continental. No obstante, el porcentaje de acierto en triples es uno de sus debes, ya que solo tiene un 20% este curso.

En cuanto a sus números, Durisic ha mostrado una progresión constante en las últimas temporadas. En la ABA con Mega Mozzart, antes de marcharse a Estados Unidos, promedió 14,4 puntos, 2,7 rebotes y 3,4 asistencias en 30,8 minutos por partido durante la temporada 23-24, mientras que en la G League con College Park Skyhawks registró 10,5 puntos, 3,1 rebotes y 3,4 asistencias en 22,8 minutos en la temporada 24-25, y 8,8 puntos, 3,6 rebotes y 2,5 asistencias en 20,4 minutos en la 25-26.

Números de Nikola Durisic en la G-League