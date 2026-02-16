A mediados de febrero arranca el éxodo de talento joven hacia la NCAA, una tendencia que no deja de crecer año tras año. Dreamland Gran Canaria ya sabe que perderá a una de sus promesas: hará las maletas y pondrá rumbo a Estados Unidos para la temporada 2026-27, donde compartirá equipo con Lucas Langarita.

Fynn Schott dejará Gran Canaria y se une a la NCAA

El ala-pívot austríaco de Dreamland Gran Canaria ha decidido poner rumbo a la NCAA al final de la temporada y unirse al baloncesto universitario estadounidense. Su representante, Misko Raznatovic de Beobasket, confirmó que se ha comprometido con la Universidad de Utah dentro de la clase de reclutamiento de 2026.

Schott llegó a CB Gran Canaria en la temporada 2023-24 y, durante su año junior, participó en el Adidas Next Generation en París, donde fue incluido en el quinteto ideal del torneo. El curso pasado jugó en el filial, y esta temporada estuvo cedido en Hestia Menorca de Primera FEB, acumulando 14 partidos con un promedio de 14 minutos, 2,3 puntos y 3,6 rebotes por encuentro.

A sus 19 años y con 2,03 m, Fynn Schott destaca por su versatilidad y ya es internacional absoluto con Austria en las ventanas clasificatorias para el Mundial. En su etapa en Hestia Menorca en Primera FEB ha mostrado cierta irregularidad, firmando su mejor actuación el 4 de enero contra HLA Alicante, con 8 puntos y 4 rebotes.

🌍 Austria venció anoche a Bulgaria por 88-76 en partido del Preclasificatorio para el @FIBAWC 2027.



▪ Fynn Schott aportó 8 puntos, 3 tapones y 2 rebotes en 18:55 minutos en pista.



📊 https://t.co/0wYDIGJZHw pic.twitter.com/0oj6ya4WrG — Dreamland Gran Canaria (@GranCanariaCB) August 7, 2025

¿Qué se encontrará en Utah?

Alex Jensen, entrenador de Universidad de Utah, ha impregnado de estilo internacional al programa de los Utes en la Big 12, y Schott se sumará al roster para la temporada 2026-27. El ala-pívot austríaco se unirá a Jacob Patrick, de Alemania, y a Lucas Langarita, que llegó a Utah hace unas semanas.

Una de las principales carencias de los Utes en la primera temporada de Jensen ha sido la falta de jugadores interiores capaces de influir en los partidos de la potente Big 12. Con la experiencia profesional de Schott, podría aportar desde el primer día y convertirse en un refuerzo importante, pese a su juventud.