El mercado ACB se mueve hacia otras ligas que se fijan en jugadores y entrenadores con buen cartel en el baloncesto español, sumándose a proyectos ambiciosos. Un exentrenador del Covirán Granada, que dejó el club granadino a mitad de temporada, ha encontrado ahora un destino complicado y, al mismo tiempo, algo exótico.

Ramón Díaz se marcha a la Bundesliga tras la ACB

Ramón Díaz decidió poner fin a su etapa en el Coviran Granada el pasado mes de enero, tras unos meses complicados en la ACB, con el equipo en puestos de descenso y con el objetivo de la permanencia cada vez más difícil. El técnico granadino dio un paso a un lado después de asumir el cargo en julio de 2025 con el reto de mantener al club en la élite del baloncesto español.

Meses después, Ramón Díaz asumirá el cargo en el banquillo del Basketball Löwen Braunschweig, que se encuentra colista en la Bundesliga con un balance negativo de 4-15 tras 19 jornadas disputadas. El entrenador ya se ha incorporado de forma oficial y debutará este sábado frente al Frankfurt.

Ramón Díaz y las ofertas rechazadas tras el Covirán Granada

En sus primeras palabras tras asumir el banquillo alemán, Ramón Díaz se mostró ilusionado y ambicioso con el reto que tiene por delante: “Es un honor trabajar en la BBL. Estoy convencido de que, con trabajo y el apoyo de los aficionados, lograremos el objetivo de la permanencia“. El técnico granadino ya ha dirigido su primera sesión con sus nuevos jugadores.

Antes de emprender esta nueva etapa en Alemania, Ramón Díaz había descartado otras opciones surgidas tras su salida del Coviran Granada. Entre ellas, según informó Ideal, rechazó el interés del Trotamundos de Carabobo, uno de los clubes más reconocidos del baloncesto venezolano. El entrenador valoró el atractivo del país, pero optó por no aceptar la propuesta al no contar con una oferta en firme que encajara con sus planes.

Plantilla Basketball Löwen Braunschweig

Bases: Kaza Kajami-Keane, Adrian Worthy, Ferdinand Zylka, Nikola Tomic, Lennart Römer.

Escoltas: Grant Sherfield, Joshua Obiesie, Barra Njie.

Aleros: Benny Schröder, Esli Edigin, Luka Ščuka, Luca Joe Ewelt, Romario Holloway, Leonhard Laar, Chip Flanigan.

Ala-pívots: David N’Guessan, Joshua Hawley, Cavit Gürbüzer, Simi Shittu.

Pívots: Eliah Braun, Philipp Hartwich.