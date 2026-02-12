Giannis Antetokounmpo debe estar encantado: ¡su equipo gana de nuevo, y hay sonrisas en todos los rostros! Esta noche, los Bucks dominaron al Magic, y para su segunda salida con su nuevo equipo, Cam Thomas hizo lo de Cam Thomas con 34 puntos con 12/20 en tiros incluyendo 4/6 de lejos ¡saliendo del banquillo!

Thomas se presenta como “una canasta ambulante”

“Es un microondas. Lo primero que dijo al presentarse es: ‘Soy una canasta ambulante.’ Queremos que sea exactamente eso. Necesitamos que sea exactamente eso, porque necesitamos más puntos”, explica Kevin Porter Jr. “Mejoramos defensivamente, pero todavía nos falta a veces algo en ataque para encontrar soluciones y meter el balón en la canasta. Así que Cam es enorme, y fue enorme esta noche”.

CAM THOMAS TONIGHT:



34 POINTS

4 REBOUNDS

2 ASSISTS

12/20 FG

4/6 3PT

6/6 FT

**25 MINUTES**



Autor de ocho puntos en el cuarto cuarto, incluyendo un triple asesino a 20 segundos del final, el ex escolta de los Nets solo habla de confianza. “El objetivo principal es ir a buscar victorias y ver hasta dónde puede llevarnos… Tener la confianza del entrenador desde el segundo partido, de confiar en mí en el money time para concluir, quiero continuar apoyándome en esta confianza y avanzar”.

De la vena de un Jamal Crawford o de un Lou Williams

Interrogado sobre su fichaje, Doc Rivers no pudo evitar hacer comparaciones con otros electrones libres que ha entrenado en el pasado. Grandes atacantes, poco preocupados por la defensa. Como Cam Thomas.

“Tuve a Jamal Crawford. Tuve a Lou Williams, y ahora, tengo a Cam Thomas”, lanza el entrenador de los Bucks, ¡mencionando a dos de los mejores sextos hombres de la historia! “Se parecen, aunque siguen siendo diferentes. Cam quiere hacerlo bien. Quiere jugar bien. Se nota. Y vamos a darle todas las oportunidades. Francamente, es un anotador natural, y se nota. Quizás forzó uno o dos tiros hoy abusando del dribling. Eso, lo aceptamos, y le enseñamos a corregir eso para eliminarlo de su juego. Pero globalmente, fue fantástico”.