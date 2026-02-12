¿Se activa la operación retorno de Jabari Parker a la Liga Endesa? Todo apunta a que sí. El ala-pívot estadounidense, que dejó un excelente recuerdo tras dos temporadas en el Barça Basket, estaría muy cerca de convertirse en el refuerzo estrella de un equipo que busca precisamente un perfil como el suyo. Ahora solo queda esperar a las próximas horas o días para comprobar si la operación termina por concretarse.

Jabari Parker interesa al Joventut Badalona

La Penya rastrea el mercado en busca de un ala-pívot que releve a Sam Dekker y el nombre que ha ganado fuerza es el de Jabari Parker, actualmente en el Partizan de Belgrado. Según desveló Xavi Ballesteros en Catalunya Ràdio, la operación estaría bien encaminada: sin protagonismo en el esquema de Joan Peñarroya en la capital serbia, el estadounidense vería con buenos ojos regresar a la Liga Endesa hasta final de temporada.

En ese escenario, el Joventut Badalona daría con el perfil ideal para reforzar el proyecto de Dani Miret. La gran incógnita ahora es si el Partizan pondrá facilidades para la salida del jugador de Chicago, que fue número 2 del Draft de la NBA en 2014.

En la presente temporada, la tercera de Jabari Parker en la Euroliga, el ala-pívot promedia 7,7 puntos y 2,5 rebotes en 15 partidos. Su última aparición fue el pasado 9 de enero, precisamente frente al Barça Basket.

En las oficinas lideradas por Jordi Martí se trabaja a contrarreloj para cerrar un fichaje que tenga impacto inmediato, tanto en la ACB como en la BCL. De hecho, sería un movimiento de primer nivel si el refuerzo pudiera estar disponible ya para los cuartos de final de la Copa del Rey de la próxima semana en Valencia, donde la Penya se medirá al anfitrión el jueves 19.

Gran paso de Jabari Parker por el Barça Basket

Fue una apuesta arriesgada, sin certezas sobre el rendimiento que podía ofrecer, pero la incorporación de Jabari Parker el 7 de agosto de 2023 acabó convirtiéndose en uno de los grandes aciertos recientes del Barça Basket.

En sus dos temporadas en el Palau —a las órdenes de Roger Grimau y posteriormente de Joan Peñarroya— el ex jugador de Duke firmó 10,6 puntos por partido en su primera Euroliga, elevando sus prestaciones el curso pasado hasta los 13,8 puntos y cuatro rebotes de media.

La otra gran incógnita es el estado de forma en el que se encuentra tras varias semanas sin competir. No obstante, su deseo de regresar a la Liga Endesa podría resultar decisivo en la operación y allanar su fichaje por el Joventut Badalona, con el objetivo de recuperar las grandes sensaciones que dejó muy cerca de allí, en el Palau Blaugrana.