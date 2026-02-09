El mercado de entrenadores de la Euroliga también se mueve con frecuencia y hay varios técnicos cuestionados por la mala racha de resultados, tanto en la competición europea como en la nacional. Uno de los clubes que está en la parte alta de la clasificación y que cuenta con uno de los proyectos más ambiciosos del continente ha realizado una promesa que puede envejecer mal si no llegan las victorias.

¿Podría ser destituido Dimitris Itoudis del Hapoel Tel Aviv?

El Hapoel Tel Aviv atraviesa uno de sus momentos más delicados de la temporada, encadenando malos resultados tanto en la Euroliga como en las competiciones domésticas. Las derrotas recientes han frenado la inercia de un equipo que llegó a ilusionar a principios de curso y que ahora ve cómo su posición en la tabla se vuelve cada vez más comprometida, cayendo hasta la quinta posición con un balance positivo de 16-10.

En este contexto, la figura de Dimitris Itoudis está claramente en el punto de mira después de siete derrotas en los últimos ocho encuentros. La falta de respuesta del equipo en citas importantes, como ante Valencia Basket o Bayern de Múnich, ha situado al técnico griego en la picota y se ha convertido en uno de los grandes debates en los principales medios de Israel.

Hapoel Tel Aviv mantiene la confianza en Dimitris Itoudis

Desde la directiva del Hapoel Tel Aviv, el mensaje ha sido claro y contundente respecto a la figura de su entrenador. Según ha informado el medio israelí Sport5, los propietarios han trasladado públicamente su respaldo total a Dimitris Itoudis tras las últimas derrotas, subrayando que su proyecto va más allá de los resultados inmediatos: “Confiamos plenamente en Dimitris; es el entrenador que nos llevó a la Euroliga y creemos que es el indicado para liderar al equipo en este momento complicado”.

Los dirigentes de la entidad basan sus argumentos en la estabilidad y en la confianza en un proyecto que ha invertido mucho en fichajes y cuenta con una de las plantillas más caras de toda la Euroliga. Sin embargo, aunque el club transmite calma y serenidad, si los resultados no llegan podrían acabar destituyendo al técnico, que se la juega en esta jornada frente al Zalgiris Kaunas en Lituania.

Últimas derrotas de Hapoel Tel Aviv