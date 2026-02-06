El mercado de fichajes Euroliga parece tener puesto el ojo actualmente en la NBA. Son muchos los nombres que llenan cabeceras en materia de transferencias. Sin embargo, hay dos, además un ex Real Madrid y un ex Barça Basket, que están en el punto de mira, Guerschon Yabusele y Nigel Hayes-Davis.

Fichan por franquicias NBA, pero ¿Se les cierra el regreso a Euroliga?

Panathinaikos, Hapoel Tel Aviv y Fenerbahce son algunos de los nombres que parecían seguir de cerca a estas piezas NBA que un día fueron estrellas Euroliga. Guerschon Yabusele recaló en Chicago Bulls, por lo que su regreso parece poco probable. Además, brilló en su debut, con 15 puntos y 11 rebotes. Nigel Hayes-Davis fue traspasado a Milwaukee, pero el desenlace del movimiento ha sido totalmente inesperado.

15 PTS & 11 REB off the bench in his Bulls debut for @yabusele28 💪 pic.twitter.com/bdLsYve0Vc — Chicago Bulls (@chicagobulls) February 6, 2026

Nigel Hayes-Davis era una de las piezas más deseadas en el mercado de fichajes Euroliga. El alero americano estaba en las carpetas de las secretarías técnicas de conjuntos con gran músculo económico. Por un momento, su fichaje por Milwaukee Bucks tiró por tierra las aspiraciones de regreso. Sin embargo, en un giro de los acontecimientos, la franquicia NBA decidió cortarle casi en el acto y vuelve a ser agente libre.

Un giro de los acontecimientos que ya tiene nombres propios

Nigel Hayes-Davis fue cortado con el fin de que la franquicia se ahorrase el ‘impuesto de lujo’. Un pago que han de realizar si se exceden en el gasto por encima de lo que les permite la competición. La situación del jugador no le es ajena a los equipos Euroliga que ya estaban detrás de él. No obstante, las posiciones en la carrera comienzan a definirse.

Hapoel Tel Aviv has submitted a significant offer for Nigel Hayes-Davis.



The final day of the NBA transfer window changed everything, with Hayes-Davis being traded to the Bucks and then waived.



Hapoel is offering approximately $2 million through the end of the season. pic.twitter.com/WHM5qOzRVT — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) February 6, 2026

A pesar de que en algún momento su regreso a Fenerbahce fue uno de los rumores, las opciones más realistas comienzan a ser otras. Hapoel Tel Aviv y Panathinaikos son los dos gigantes Euroliga que parecen dispuestos a poner el dinero sobre la mesa en este mercado de fichajes. Especialmente cerca de cerrarlo parece el cuadro israelí. Según el prestigioso insider italiano Matteo Andreani el rookie de la máxima competición europea habría ofrecido ya un contrato de hasta 2 millones de euros por el jugador americano.