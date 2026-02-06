De acuerdo con Shams Charania, periodista de ESPN, el nuevo jugador de los Lakers es Luke Kennard, que estaba en los Atlanta Hawks, equipo que va a recibir a Gabe Vincent y una selección de segunda ronda del Draft de la NBA a cambio. El front office estaba siendo presionado para usar al base como moneda de cambio y hacer mejoras en el plantel.

Lakers are trading Gabe Vincent and a 2032 2nd-RD pick to the Hawks for Luke Kennard, per @ShamsCharania pic.twitter.com/cqP1H0LSGV — Bleacher Report (@BleacherReport) February 5, 2026

Luke Kennard en los Lakers

En términos de aprovechamiento e impacto ofensivo, Kennard es un jugador mejor que Vincent, principalmente por la capacidad de creación en cancha. Además, ya tiene afinidad con dos de nuestros jugadores de rotación: Marcus Smart y Jake LaRavia; los tres jugaron juntos en los Memphis Grizzlies.

Luke también llega para sumar en el perímetro; es considerado un buen tirador de tres puntos. Defensivamente, sin embargo, no es uno de los mejores nombres del mercado.

Lakers got their shooter 🎯



Luke Kennard leads the NBA in 3PT% at 49.7% 🤯🔥 pic.twitter.com/7y7edkQ3me — Bleacher Report (@BleacherReport) February 5, 2026

El impacto del traspaso en los Lakers

Gabe Vincent llegó a los Lakers como un jugador que acababa de contribuir para que su equipo llegara a las Finales de la NBA —el Miami Heat de 2023. Después del traspaso, sin embargo, sufrió con diversas lesiones. En su primera temporada en Los Angeles, disputó solo 11 partidos.

A pesar de haber conquistado espacio en los años siguientes, todavía siguió dejando fuera al equipo por problemas físicos, convirtiéndose en una presencia inconstante en cancha, incluso saliendo del banquillo. Esta temporada, por ejemplo, jugó menos de 30 partidos; los Lakers ya van por su 50º.

Más joven, Kennard no tiene un historial preocupante de lesiones y pasó a desempeñar un buen papel saliendo del banquillo de los Grizzlies durante tres años. En los Hawks, su presencia ha sido más constante todavía, con un aprovechamiento del 53.8% en sus tiros de campo, además del 49.7% de aciertos del perímetro.

La expectativa es que Luke llegue para sumar en la rotación de los Lakers y montar un banquillo cada vez más confiable a los ojos de JJ Redick.