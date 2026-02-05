El mercado de la Euroliga apura sus últimas opciones antes de dar por concluido el plazo para inscribir refuerzos. Ya no solo son los equipos los que buscan fichajes, sino que también hay jugadores activos en busca de un nuevo proyecto. Muchos de ellos provienen de la NBA y, al no tener protagonismo en sus respectivas franquicias, buscan cruzar el Atlántico para intentar suerte en Europa.

Patty Mills puede jugar en la Euroliga

Con el cierre del mercado de la Euroliga cada vez más cerca, comienzan a moverse nombres de peso en Europa. Tal y como informó BasketNews, Patty Mills se encuentra analizando distintos escenarios para continuar su carrera deportiva en el baloncesto europeo. Cabe recordar que el plazo para inscribir jugadores en los equipos de la competición sigue abierto hasta finales de febrero.

El base australiano, con una larguísima trayectoria en la NBA y un gran prestigio a nivel internacional, busca volver a competir tras su paso reciente por Utah Jazz y Los Ángeles Clippers. Su experiencia y dominio de los grandes escenarios podrían convertirlo en un refuerzo valioso para cualquier club de la Euroliga.

La trayectoria de Patty Mills en la NBA que podría ser útil en la Euroliga

A lo largo de su carrera en la NBA, Patty Mills ha disputado más de 900 partidos, consolidándose como uno de los tiradores más fiables de la liga. En casi dos décadas, ha promediado alrededor de 9 puntos por encuentro, con cerca de un 39 % de acierto desde la línea de tres, destacando especialmente en temporadas donde tuvo un rol más estable, como la 2021-22, en la que superó los 11 puntos por partido.

Con la selección australiana, su impacto ha sido aún más notable. Mills ha sido referencia ofensiva en torneos internacionales, promediando más de 16 puntos en los Juegos Olímpicos de París 2024, incluyendo actuaciones decisivas como su partido de 26 puntos ante Serbia.

¿Qué equipos podrían interesarse en Mills?

El perfil de Patty Mills podría ser una buena incorporación para clubes que busquen reforzar su perímetro. Equipos ACB como Real Madrid o Barça Basket podrían beneficiarse de su presencia, ya que un tirador experimentado desde el banquillo les daría mayor profundidad y capacidad anotadora en momentos clave de la temporada.