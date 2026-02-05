La hora de la reconstrucción ha sonado claramente en Memphis. Después de Desmond Bane, es Jaren Jackson Jr. quien abandonó Tennessee, permitiendo a los Grizzlies completar su colección de selecciones de Draft.

El club querría ahora construir alrededor de Zach Edey y Cedric Coward, y la puerta está más que nunca abierta para una salida de Ja Morant… solo que la demanda parece muy débil. Así hace casi un mes que sabemos que el base está (oficialmente) en el mercado, y sin embargo todavía no ha hecho las maletas.

Ja Morant is the last man standing from the 2022 Grizzlies core 🥲



The vibes were immaculate in Memphis. pic.twitter.com/MXmmishBFm — NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 3, 2026

La demanda por Morant parece muy débil

La culpa es de sus múltiples lesiones, sus problemas extra-deportivos pero también su eficacia en baja, que vuelven a los clubes potencialmente interesados extremadamente prudentes en el expediente. Incluso claramente reticentes.

Otro problema: los dos equipos más interesados en Ja Morant, el Heat y los Wolves, están actualmente en la pista de Giannis Antetokounmpo, y este último es claramente su prioridad. Fuera de cuestión entonces ofrecer demasiado a Memphis, arriesgándose a quedar despojados para las pujas alrededor del “Greek Freak”.

Tantos elementos que hacen que los dirigentes de Memphis estimen, según Yahoo! Sports, que les será difícil obtener una bella oferta a cambio de su doble All-Star. Queda por ver si eso les impedirá traspasarlo antes del fin del deadline day…