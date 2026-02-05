El NBA Trade Deadline de 2026 puede calificarse como uno de los más agitados de los últimos años, e incluso como uno de los que mayor impacto inmediato puede tener. Es cierto que el terremoto provocado por el traspaso de Luka Doncic en 2025 quedará para siempre en la historia de la liga, pero en esta ocasión ya se han movido varias piezas de calibre All-Star, incluido un ex MVP como James Harden. Además, todavía resta un último día que promete más movimientos, con múltiples rumores en Estados Unidos que podrían implicar a activos de primer nivel.

¿Los Bucks intercambiarán a Giannis Antetokounmpo en este último día de NBA Dead Tradeline?

Es la gran incógnita que sobrevuela la NBA en medio de una avalancha de rumores. La fecha límite está fijada para las 21:00 en España (15:00 en la costa Este de Estados Unidos), mientras unos Milwaukee Bucks atentos al mercado evalúan sus opciones. En estas últimas horas, Miami Heat, New York Knicks, Minnesota Timberwolves y Cleveland Cavaliers emergen como los principales candidatos a convertirse en el posible nuevo destino del griego.

Memphis Grizzlies busca la salida de Ja Morant

Es el otro gran nombre que desde hace semanas aparece señalado como una de las principales opciones de salida. Los Memphis Grizzlies parecen decididos a activar una reconstrucción total de la franquicia, especialmente tras la marcha de Jaren Jackson Jr. a los Utah Jazz, y para ello necesitan encontrar un paquete atractivo por Ja Morant. El base All-Star ha despertado el interés de Miami Heat y Milwaukee Bucks, con especial insistencia desde Florida, donde incluso se plantean ofrecerle una extensión de contrato tras su llegada. En la presente temporada, Morant promedia 19.5 puntos, 3.3 rebotes y 8 asistencias.

Lakers necesita un alero

Rob Pelinka apunta a ser uno de los grandes agitadores del último día del NBA Trade Deadline. Los rumores indican que los Lakers buscan incorporar un alero que complemente a Luka Doncic, LeBron James y Austin Reaves. En ese escenario, nombres como Rui Hachimura, Gabe Vincent o Dalton Knecht aparecen como posibles piezas de salida. Entre los objetivos que maneja la franquicia angelina destacan Isaac Okoro y Derrick Jones Jr., dos contratos expirantes que encajarían de manera natural en Los Angeles. En cambio, las opciones preferidas por Pelinka, Herb Jones y Trey Murphy III, se presentan actualmente fuera del alcance real de la franquicia californiana.

¿Michael Porter seguirá en Brooklyn Nets?

En un NBA Trade Deadline marcado por múltiples movimientos de primer nivel —con nombres como Anthony Davis, Chris Paul, Mike Conley, Khris Middleton, Darius Garland, James Harden, Nikola Vučević o Jaren Jackson Jr.— todavía queda por despejar el futuro de Michael Porter Jr., actualmente en los Brooklyn Nets. Los Detroit Pistons parten como el equipo mejor posicionado para hacerse con el alero anotador con pasado en los Nuggets, aunque con el cierre del mercado cada vez más cerca no se descarta que termine la temporada en Brooklyn, donde está firmando promedios de 25.6 puntos y 7.3 rebotes.

Últimos traspasos en la NBA antes del final del Trade Dealine