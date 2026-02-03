La NBA se asoma a otra jornada histórica a pocas horas del cierre del Trade Deadline. Desde Estados Unidos toma cada vez más fuerza un rumor que involucra a uno de los jugadores más emblemáticos de las últimas dos décadas en la liga. Tras varias horas de aparente calma, el mercado podría entrar en ebullición y dar paso a una cascada de traspasos a lo largo de la jornada del 3 de febrero.

Rumores NBA a 48 horas del cierre del Trade Deadline

James Harden en conversaciones para salir de Clippers

Es la gran noticia del momento en Estados Unidos del NBA Trade Deadline. Según ha informado Shams Charania, Clippers y el jugador —11 veces All-Star de la NBA— han alcanzado un acuerdo para aceptar un traspaso antes del cierre del Trade Deadline de este jueves. El interés es alto: varios equipos ya se han posicionado por el veterano, que a lo largo de su carrera ha vestido las camisetas de Thunder, Rockets, Nets, 76ers y, desde 2023, Clippers.

James Harden, MVP de la NBA en 2018, vuelve a estar en el centro del mercado y todo apunta a que los Cleveland Cavaliers podrían convertirse en uno de sus posibles destinos, en una operación que involucraría a Darius Garland. El escolta tiene un contrato de 39,2 millones de dólares esta temporada y 42 millones la próxima, en la que cuenta con opción de jugador.

En lo deportivo, Harden está firmando una sólida campaña con promedios de 25,4 puntos y ocho asistencias. Al restarle técnicamente solo un año garantizado de contrato, el base tiene la potestad de vetar cualquier traspaso.

The Los Angeles Clippers and 11-time All-Star James Harden are working through whether the sides can find a deal by Thursday's NBA trade deadline, sources tell ESPN. Both sides are aligned in conversations together and with interested teams. pic.twitter.com/XzvCz0fc4w — Shams Charania (@ShamsCharania) February 3, 2026

Además de Cleveland Cavaliers, otros equipos han mostrado interés y entran de lleno en los rumores NBA. Entre ellos, Houston Rockets, que contemplan el regreso de The Beard a la franquicia texana para unirlo junto a Kevin Durant, y Minnesota Timberwolves, una organización que sigue explorando movimientos de alto impacto mientras mantiene a largo plazo el objetivo de Giannis Antetokounmpo.

Cavs en busca de desprenderse de Max Strus

El escolta continúa sin debutar esta temporada debido a una lesión en el pie. En su momento, fue uno de los fichajes estrella de la franquicia de Ohio tras su salida de Miami Heat. Con las incorporaciones de Keon Ellis y Dennis Schröder procedentes de Sacramento Kings, el equipo dirigido por Atkinson busca aligerar su masa salarial y son varios los rumores NBA que posicionan como gran objetivo desprenderse de los contratos de Sam Merrill y Max Strus, especialmente el del segundo, que se extiende hasta 2027.

¿Perderá Jordi Fernández a su gran estrella?

Los Detroit Pistons han optado por la paciencia de cara a la fecha límite de traspasos de la NBA, fijada para el jueves 5 de febrero, mientras en la liga comienzan a ganar fuerza varios rumores que sitúan a Michael Porter Jr., actualmente en los Brooklyn Nets, en la órbita del mejor equipo de la Conferencia Este.

El alero está firmando una temporada sobresaliente, con promedios de 25,6 puntos, 7,3 rebotes y 3,2 asistencias por partido, acompañado de una notable eficiencia: 48,2 por ciento en tiros de campo y un 39,8 % desde la línea de tres. Porter llega además con el aval de su experiencia ganadora, tras conquistar el anillo de la NBA con los Denver Nuggets en 2023 como tercera espada del equipo, por detrás de Nikola Jokic y Jamal Murray.

Considerado uno de los mejores tiradores de la liga, Porter Jr. destaca también por su volumen desde el perímetro: es el cuarto jugador de toda la NBA en intentos de triples por partido, con una media de 9,6.

Jonathan Kuminga interesa a Milwaukee Bucks

A pocas horas del cierre del NBA Trade Deadline, la incertidumbre rodea el futuro de Jonathan Kuminga y Buddy Hield en los Golden State Warriors. El nombre de Giannis Antetokounmpo aparece en el centro de múltiples escenarios de traspaso y ambos jugadores de la franquicia californiana podrían formar parte de una hipotética operación por el astro griego.

En la liga se especula con fuerza que Golden State estaría dispuesto a negociar con cualquier jugador de su plantilla que no se llame Stephen Curry con tal de concretar una adquisición de semejante calibre.

OKC debe decidir sobre el futuro de Isaiah Hartenstein

Los actuales campeones de la NBA podrían protagonizar un movimiento de peso antes del cierre del Trade Deadline, con Isaiah Hartenstein como uno de los nombres señalados para cambiar de aires entrando de lleno en los rumores NBA. El pívot alemán tiene contrato garantizado hasta la próxima temporada, además de una opción de jugador para la 2027-28.

Cuando firmó en 2024 un acuerdo por tres años y 87 millones de dólares, tanto Sam Presti como el propio jugador eran conscientes de que resultaba poco probable que el contrato se cumpliera en su totalidad, dada la flexibilidad que la franquicia quería mantener de cara al futuro.

Los Boston Celtics se interesan en varios nombres

La franquicia de Massachusetts no anticipaba una temporada tan sobresaliente como la que está firmando y, por ello, explora la posibilidad de realizar algún movimiento en las últimas horas del mercado. Según informa desde Estados Unidos Brett Siegel, el equipo ha mostrado interés en perfiles como Naji Marshall, Daniel Gafford, Yves Missi, Day’Ron Sharpe o Nic Claxton.

El mercado de rumores de la NBA está al rojo vivo y la jornada del 3 de febrero se perfila como una de las más intensas antes del cierre del Trade Deadline.