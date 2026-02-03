Es una información que nadie había visto venir, caída en pleno durante el enfrentamiento entre Los Angeles y Philadelphia. ESPN revela, en efecto, ¡que James Harden quiere abandonar a los Clippers y estos no se oponen! Los dos campos trabajan juntos para encontrarle un nuevo destino antes del jueves, la fecha límite para efectuar un traspaso.

Harden puede vetar cualquier traspaso

Coherente, cuando sabemos que el ex MVP de 36 años puede poner su veto sobre cualquier intercambio, después de haber re-firmado el verano pasado por un solo año garantizado ($39.2 millones). Con el segundo en “player option” ($42.3 millones).

Convertido de nuevo en All-Star en 2025, James Harden entrega una temporada —su 17ª— de calidad en el plano individual, con cifras inéditas desde su período Rockets: 25.4 puntos, 8.1 asistencias, 4.8 rebotes y 1.3 robos de promedio (con 42% en tiros, incluyendo 35% en triples).

The Los Angeles Clippers and 11-time All-Star James Harden are working through whether the sides can find a deal by Thursday's NBA trade deadline, sources tell ESPN. Both sides are aligned in conversations together and with interested teams. pic.twitter.com/XzvCz0fc4w — Shams Charania (@ShamsCharania) February 3, 2026

Sin embargo, los Clippers están en apuros colectivamente, con un balance en negativo (23-26) y una 9ª posición en el Oeste. A pesar de una muy grande mejora desde hace un mes y medio (17 victorias y 5 derrotas).

¿Dirección Cleveland?

Ausente desde hace dos partidos por razones personales, James Harden justamente había sido evocado en la noche en Cleveland por Sports Illustrated, a cambio especialmente de Darius Garland. Queda por ver si el rumor se confirma o si otras franquicias van a entrar en la carrera por el Barbudo. Según Marc Stein, el interesado se vería bien en los Hawks o en los Wolves, pero las dos franquicias no están interesadas…

“No puedo comentar los rumores, pero ¿quién no querría a James en su equipo?”, simplemente declaró Tyronn Lue después de la derrota ante los Sixers.