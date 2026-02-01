Nadir Hifi se ha convertido en el fichaje más codiciado del mercado de verano, atrayendo el interés de varios equipos de Euroliga. Junto a la joven estrella francesa, empieza a sonar con fuerza el nombre de Mike James, quien podría poner punto final a su etapa en Mónaco, mientras crecen las dudas sobre T.J. Shorts en Panathinaikos. Se espera una offseason cargada de movimientos, con el posible traspaso del mejor tirador de la competición como uno de los grandes protagonistas, un caso que podría dar un giro de 180 grados en los próximos meses.

Andreas Obst: jugador codiciado y oferta espectacular

Andreas Obst se ha puesto en el punto de mira de varios equipos de Euroliga, entre ellos Real Madrid y Fenerbahce, que ven en su perfil el complemento perfecto para los sistemas de Sergio Scariolo y Sarunas Jasikevicius. El escolta de Halle se ha consolidado como el mejor tirador de toda la competición, y con su contrato en el FC Bayern expirando el 30 de junio, todo apunta a que el verano podría decidir si su aventura en el club bávaro llega a su fin.

El internacional alemán, pieza clave para Álex Mumbrú, llegó al FC Bayern en 2021 y dejó actuaciones memorables, como sus 37 puntos ante Baskonia, incluyendo 7 de 11 en triples. En Alemania promedia 14,8 puntos por partido, mientras que en Euroliga mantiene medias de 14 puntos y 2 rebotes, con un impresionante 38% de acierto desde el triple.

A pesar del interés de gigantes de la Euroliga, entre ellos Real Madrid de baloncesto, Andreas Obst podría optar por quedarse en Múnich y renovar su contrato. Hasta hace poco, parecía una opción poco probable, pero desde Alemania aseguran que el FC Bayern estaría dispuesto a ofrecerle una extensión que podría superar el millón de euros por temporada.

El futuro de Andreas Obst promete ser uno de los grandes culebrones de la próxima temporada baja, ya que el mejor tirador de Europa recibirá ofertas importantes. A sus 29 años y con pasado en Obradoiro de ACB, deberá decidir si seguir como líder del FC Bayern o emprender una nueva aventura en busca de conquistar la Euroliga en los próximos años. En su palmarés destacan los títulos de la BBL, logrados con Brose en la década pasada y con Bayern en 2024, bajo las órdenes de Pablo Laso.