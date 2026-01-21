La Euroliga entra en el tramo decisivo para definir qué equipos lucharán por el título en la Final Four de mayo, pero también arranca la temporada de rumores y especulaciones de cara al mercado de fichajes de verano. El gran tirador del Viejo Continente ya se perfila como uno de los objetivos más codiciados, y varios clubes ya lo tienen en la lista como posible fichaje estrella de la Euroliga.

Andreas Obst es objetivo de media Euroliga

Obst se ha consolidado como uno de los mejores tiradores de larga distancia de toda la Euroliga. El internacional alemán, natural de Halle —ciudad famosa por su torneo de tenis sobre hierba— llegó al FC Bayern en 2021 procedente de Ratiopharm Ulm y, año tras año, ha ido creciendo hasta convertirse en el francotirador más letal de la competición.

El Bayern Múnich ya da casi por perdido a Andreas Obst de cara a la temporada 2026-27. El internacional alemán se ha convertido en uno de los grandes nombres del mercado Euroliga, junto a Trey Lyles del Real Madrid. Sus 14,2 puntos de promedio en la Euroliga, con un impresionante 40 % de acierto en triples, apuntan a un cambio de aires, poniendo fin a su etapa en la liga alemana, donde mantiene 14,7 puntos y un 38 % en tiros de tres.

El escolta podría estar a punto de firmar el contrato más lucrativo de su carrera, ya que su vinculación con el FC Bayern finaliza el 30 de junio de 2026. Una situación que no pasará desapercibida para los principales equipos de la Euroliga. Según BasketNews, Obst podría aspirar a un contrato de 1,5 millones de euros por temporada, y ya son varios los clubes de primer nivel del baloncesto continental que habrían mostrado interés, entre ellos Panathinaikos, Fenerbahce e incluso el Real Madrid, siempre en busca de un escolta anotador.

Pasado en Liga Endesa

El 2 de junio de 2018, Andreas Obst firmó un contrato de tres temporadas con Obradoiro, aunque solo disputó la campaña 2018-19, promediando 7,4 puntos y 1,3 asistencias, antes de regresar a Alemania para fichar por Ratiopharm Ulm. Desde entonces, el campeón del mundo en 2023 y del Eurobasket en 2025 ha vivido cinco temporadas en la Euroliga, consolidándose desde la temporada pasada como un anotador de dobles dígitos en cada partido.