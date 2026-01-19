Joventut de Badalona ha estado en esa lucha encarnizada por los puestos de Copa del Rey. La derrota frente a Básquet Girona no influyó de cara a perder el derecho a participar en Copa ACB. Con el torneo del KO a la vuelta de la esquina, la dirección deportiva ha decidido moverse para no perder talento antes del prestigioso torneo.

Estampa su firma con Joventut de Badalona

Mientras algunos equipos han sumado piezas como Kassius Robertson, ex de Joventut de Badalona, el conjunto verdinegro ha puesto sus esfuerzos en retener a uno de los jugadores de su roster. El alero estonio Henri Drell, que llegó este verano, tiene adeptos y detractores. Sin embargo, a pocos días del inicio de la Copa ACB, mantener un perfil ya adaptado a los esquemas de Dani Miret es clave. Su contrato temporal finalizaba el día 19 de enero.

🟢⚫️Henry Drell renovarà amb el Joventut i allargarà per segon cop el seu contracte que acabava demà — Ernest Macià 🎙🎧 (@ernestmacia) January 18, 2026

Una de las noticias más relevantes en el entorno del Joventut de Badalona ha sido la que ha anticipado el periodista Ernest Macià. Tras el terremoto con Dekker, la buena nueva es que el alero estonio renovará su contrato y continuará en las filas verdinegras más allá del día 19. Por el momento, se desconoce la ampliación del mismo. Lo curioso es que en su última extensión ya había sido en noviembre y por dos meses. Por ello, se está a la espera de saber si es un jugador con el que se cuenta hasta el final o no.

¿Por qué Henri Drell puede ser una pieza interesante de cara a la Copa ACB?

Henri Drell no es uno de los jugadores más aclamados por parte de la afición de Joventut de Badalona. En este sentido, a pesar de generar ciertas expectativas en el mercado de fichajes de verano, la participación del jugador hasta el momento ha sido ciertamente residual y con un rol muy secundario. Sin embargo, llegado este momento de la temporada, su continuidad puede ser más importante que nunca, sobre todo con el desafío de la Copa ACB a la vuelta de la esquina.

🔥 𝐂𝐋𝐀𝐒𝐒𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀𝐓𝐒 𝐏𝐄𝐑 𝐀 𝐋𝐀 𝐂𝐎𝐏𝐀 2⃣0⃣2⃣6⃣! 💚🖤#CityOfBadalona pic.twitter.com/BSO3vIQBpJ — Club Joventut Badalona (@Penya1930) January 11, 2026

La plantilla de Joventut de Badalona está algo envejecida. Esta circunstancia puede ser un handicap para torneos cortos del tipo de la Copa ACB. El tener que jugar partidos tan consecutivos exige mucho a nivel físico. En este sentido, Henri Drell aporta una rotación, pero, además, es un jugador joven que va a salir menos perjudicado de la acumulación de carga. Sí que es cierto, que se podría incorporar otro temporero en el mercado. Sin embargo, dado el poco margen de tiempo, el estonio ya conoce los sistemas y el estilo del técnico, por lo que no hay dudas sobre el encaje.