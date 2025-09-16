El actual mercado de fichajes ACB es uno de los más calientes de los últimos años. La fuga de talento a la NCAA la ampliación del calendario Euroliga o tendencias en el juego que requieren mayores rotaciones ha acuciado la demanda de jugadores tanto interna como externa. En este contexto, Joventut de Badalona ha sabido moverse con avidez.

Un ‘metepuntos’ para el Joventut de Badalona en el mercado de fichajes ACB

Uno de los equipos que mejor se ha reforzado de toda la ACB en el mercado de fichajes ha sido Joventut de Badalona. Ludde Hakanson, Simon Birgander y Cameron Hunt son tres jugadores que tiraron la puerta abajo en sus respectivos equipos de Liga Endesa, pero es que si a eso le sumas a Ricky Rubio, el roster es de lujo. Además, la cosa no acaba aquí. La penya aún tenía ciertas deficiencias y se ha fijado en un temporero de La Laguna Tenerife, Henri Drell.

Henri Drell llegó el pasado curso a la ACB fuera del mercado usual de fichajes. La Laguna Tenerife lo incorporó como temporero en playoffs y, aunque no brilló, dejó destellos. Según ha informado Óscar Herreros, el jugador estaría muy cerca de cerrar su incorporación a Joventut de Badalona. Si bien su fichaje aún no está confirmado, parece que la situación está realmente cerca de acabar produciéndose.

Henri Drell, tímido en ACB, pero con brillo en el Eurobasket

Henri Drell dejó buen torneo en el Eurobasket vistiendo la camiseta de estonia. El que parece que será incorporación de la Penya en el mercado de fichajes lideró a su selección nacional junto a otro ex de la ACB, Kristian Kullamae. Con 8.8 puntos, 2.8 rebotes y 2 asistencias de media por partido y anotando más de 10 puntos contra equipos como Serbia o Suecia, demostró ser un jugador más que interesante, sobre todo teniendo en cuenta que a sus 25 años aún tiene margen de mejora.

La Penya té a punt el fitxatge d'Henri Drell. Amb ell el conjunt verd-i-negre tanca la plantilla #MercadoACB pic.twitter.com/nxdAnHfMcU — Óscar Herreros (@oscarherreros) September 16, 2025

Lo mejores partidos de Henri Drell en el Eurobasket