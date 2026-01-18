El mercado de Primera FEB también ha estado marcado esta semana por varios clubes realizando movimientos clave de cara a la segunda parte de la temporada. No solo se han confirmado fichajes de renombre en la categoría o salidas para liberar fichas, sino que también se han producido destituciones de entrenadores con el objetivo de revertir la situación clasificatoria de sus respectivos equipos.

Miha Lapornik, fichaje de lujo del Grupo Alega Cantabria

Grupo Alega Cantabria refuerza su perímetro con la llegada de Miha Lapornik, escolta esloveno con una trayectoria sólida en el baloncesto europeo y nacional. El nuevo fichaje cuenta con experiencia contrastada en Primera FEB, donde fue una pieza clave en San Pablo Burgos durante dos temporadas, logrando el ascenso a la ACB. En esas campañas firmó medias de 12 y 11 puntos por partido, respectivamente, mostrando fiabilidad desde el perímetro.

Además de su paso por España, Lapornik acumula un amplio bagaje internacional tras competir en ligas como las de Eslovenia, Rumanía, Lituania, Países Bajos, Hungría, Eslovaquia y Polonia. Destaca especialmente su temporada 2022-23, en la que promedió 17 puntos, 3,2 rebotes y 3 asistencias, con cerca del 40 % de acierto en triples. A nivel de selecciones, ha sido internacional con Eslovenia tanto en categorías de formación como con la absoluta, participando en ventanas clasificatorias de grandes torneos, lo que refuerza su perfil de jugador experimentado y competitivo.

Jordi Juste deja de ser entrenador del Grupo Tizona Burgos

El Grupo Tizona Burgos ha decidido poner fin a la etapa de Jordi Juste al frente del primer equipo tras analizar el rendimiento deportivo de la presente temporada. La dinámica de resultados, con el conjunto situado en la zona baja de la clasificación de Primera FEB, cerca de los puestos de descenso, ha llevado al club a realizar un cambio en el banquillo con el objetivo de buscar una reacción en la segunda parte del campeonato.

De manera provisional, Denís Pombar asumirá la dirección del equipo hasta que se incorpore un nuevo entrenador. El técnico interino afronta este reto con pleno conocimiento del vestuario y del funcionamiento interno del club, con el objetivo prioritario de lograr victorias de manera urgente.

Roberts Stumbris acaba contrato con el Melilla Baloncesto

El Club Melilla Baloncesto y Roberts Stumbris han puesto punto final a su relación tras la finalización del contrato que unía a ambas partes durante la presente temporada en Primera FEB. El ala-pívot letón cierra su etapa en el conjunto melillense después de disputar varios encuentros en los que aportó solidez en la pintura, promediando alrededor de 7 puntos y 3 rebotes por partido.