San Pablo Burgos se encuentra a solo una victoria de alcanzar el balance de Andorra y mantener viva su lucha por escapar de los puestos de descenso en la Liga Endesa. Sin embargo, el equipo encara semanas complicadas: Porfi Fisac sigue de cerca la recuperación de Almazán y Fischer, evalúa la evolución del golpe de Gonzalo Corbalán y, al mismo tiempo, prepara el duelo ante el Barça Basket correspondiente a la jornada 16, mientras analiza posibles refuerzos para la plantilla.

San Pablo Burgos mira de cerca la posibilidad de nuevos fichajes

El entrenador de San Pablo Burgos, Porfi Fisac, pide incorporaciones para afrontar el tramo decisivo de la Liga ACB, mientras la directiva y la dirección técnica, trabajan para cerrar un nuevo base y un interior que supla la marcha de Silvio de Sousa. Los burgaleses cayeron ajustadamente 95-98 ante Joventut Badalona, en un duelo marcado por el golpe de Gonzalo Corbalán con Ricky Rubio, a la espera de conocer su evolución.

Albano Martínez, director técnico de San Pablo Burgos, lleva varios días trabajando en la mejora del roster y en dotar de mayor profundidad al equipo, tanto para los partidos como para los entrenamientos, especialmente tras el rechazo de Markquis Nowell, según informa Diario de Burgos. Se esperaba que el jugador de Baskonia llegara cedido al conjunto azulón, pero el base ha decidido explorar otras oportunidades dentro de la entidad gasteiztarra.

Por otro lado, los otros dos nombres que se habían barajado tampoco se concretaron: la cesión de Izan Almansa desde el Real Madrid no avanzó en las últimas semanas, y Karlis Silins finalmente firmó con Neptunas Klaipeda de Lituania tras su paso el año pasado por Leyma Coruña con promedios de 8 puntos y 2.5 rebotes.

El mercado no ofrece muchas opciones y la búsqueda de obtener a un nuevo base y un interior es una demanda que tienen varios equipos de Liga Endesa, igual que también lo tienen apuntados equipos de otras ligas europeas que rastrean mercados como la NBA G League o posibles descartes de jugadores con pocos minutos en la NBA antes del cierre de mercado en febrero.

Próximos compromisos de San Pablo Burgos

De los últimos tres encuentros, Burgos suma victorias ante Dreamland Gran Canaria y Coviran Granada, añadiendo derrota hace unos días ante la Penya. Ahora llega duelo ante su publico contra Barça Basket, que llegará al Coliseum tras su partido ante Real Madrid de Euroliga, visitando después los de Porfi Fisac los pabellones de Hiopos Lleida y Bàsquet Girona para cerrar el mes de enero.