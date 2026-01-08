El mercado de la ACB sigue produciendo movimientos en los equipos de la parte alta y baja de la clasificación. Aunque algunas operaciones son renovaciones, otros clubes están apostando por cambios en sus plantillas, con salidas y fichajes. San Pablo Burgos, inmerso en la lucha por la permanencia, ha anunciado la marcha de un interior que se ha quedado sin hueco en la rotación debido a los recientes refuerzos.

San Pablo Burgos deja salir a Silvio De Sousa

El San Pablo Burgos ha hecho oficial la rescisión de contrato de Silvio De Sousa, poniendo fin a su vinculación antes de lo previsto. El pívot angoleño, que no jugaba desde el pasado 27 de diciembre, se ha convertido en un recurso residual para Porfi Fisac, siendo el cuarto jugador con menos minutos de la plantilla en la ACB.

Además, los fichajes que ha realizado el club burgalés en la posición de cinco, como Ethan Happ, han precipitado su marcha. De Sousa deja San Pablo Burgos en la ACB con unos promedios de 6,2 puntos, 4,3 rebotes y 0,2 asistencias por partido en los diez encuentros que ha disputado.

Silvio De Sousa fichará por el Maroussi BC

Tal y como avanza el medio griego Sportal, Silvio De Sousa continuará su carrera en el Maroussi BC, equipo con el que ha llegado a un acuerdo contractual hasta final de temporada. El club griego estaba buscando un interior físico con capacidad de capturar rebotes y ha encontrado en el exjugador de San Pablo Burgos el perfil que necesitaban.

De Sousa llega a un equipo que atraviesa una dinámica negativa de resultados y una crisis notoria que se refleja en la clasificación. El Maroussi BC, que acumula siete derrotas consecutivas en la liga griega, ocupa la penúltima posición con un balance de 2-10. El objetivo del club es lograr la permanencia y evitar el descenso.

Plantilla San Pablo Burgos

Base: Jón Axel Guðmundsson, Raul Neto

Escolta: Gonzalo Corbalán, Jhivvan Jackson

Alero: Juan Rubio, Pablo Almazán, Leo Meindl

Ala-Pívot: Jermaine Samuels Jr., Dani Díez

Pívot: Yannick Nzosa, Ethan Happ, Luke Fischer