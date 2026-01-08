La información fue oficializada por ESPN justo al final del partido entre los Sixers y los Wizards e incluso antes del final del encuentro ganado por Atlanta: Trae Young se une a los Wizards a cambio de CJ McCollum y Corey Kispert. Se había convertido en una evidencia desde su lesión de rodilla contraída a finales de octubre, estos Hawks encontraron una forma de jugar y rendir al más alto nivel sin la ayuda de su base All-Star. Su regreso no permitió a la formación de Quin Snyder sublimarse más, muy al contrario, ¡Atlanta perdió sus cinco partidos cuando regresó a partir de mediados de diciembre!

BREAKING: The Atlanta Hawks are trading four-time NBA All-Star Trae Young to the Washington Wizards for CJ McCollum and Corey Kispert, sources tell ESPN. pic.twitter.com/WIf8rhrRFu — Shams Charania (@ShamsCharania) January 8, 2026

Atlanta accede a la petición de Trae Young

Como anunciado desde el inicio de semana, este último fue enviado a Washington, que había señalado como su destino prioritario. Atlanta no hizo ascos, accediendo a la petición de quien habrá sido su líder durante más de siete temporadas, recuperando solamente a CJ McCollum (34 años), cuyo contrato llega a expiración al final de la temporada, y al tirador Corey Kispert. Ninguna ronda de Draft viene a completar el acuerdo, contrariamente a lo que se podría haber imaginado.

El base había sido colocado de nuevo en la lista de lesionados justo al final del año 2025, oficialmente para cuidar su cuádriceps, y los rumores alrededor de una salida no tardaron, para finalmente concretarse esta noche.

Washington, una elección de futuro

La elección de hacer de Washington una prioridad por parte de Trae Young puede sorprender, estando los Wizards todavía lejos de poder pretender una plaza en playoffs, y mucho menos mezclarse en la lucha por el título. Pero en términos de potencial, especialmente con la presencia de los franceses Bilal Coulibaly, Alex Sarr y otros jóvenes talentos como el trío Carrington-Johnson-George, hay con qué construir un equipo competitivo para el futuro. Le tocará a él permitir a este grupo franquear esta etapa ayudando a DC a salir de los bajos fondos de la Conferencia Este.

Wizards young squad:



Tre — 19 years old

Bub — 20 years old

Alex — 20 years old

Bilal — 21 years old

Kyshawn — 22 years old

Trae — Young pic.twitter.com/n8nmMR8FBO — StatMuse (@statmuse) January 8, 2026

Para Trae Young, la continuación de temporada no será sin reto ya que va a tener que brillar si quiere negociar un mejor contrato para la continuación de su carrera. También tiene la posibilidad de activar una “player option” de $48.9 millones para la temporada 2026/27 para posponer un año su paso a la mesa de negociaciones. Para eso, hará falta que recupere rápidamente su mejor nivel para mostrar que se puede contar con él a largo plazo.

CJ McCollum muy entusiasta

Para Atlanta, que desarrolló otros activos en ausencia de Trae Young, la llegada de CJ McCollum garantiza la presencia de un base/escolta anotador más en el plantel para encuadrar a un grupo que no carece de talento. La llegada de Corey Kispert hace de bono en un plantel donde Vit Krejci y Luke Kennard ya muestran un perfil similar detrás de los titulares Nickeil Alexander-Walker y Jalen Johnson en las alas.

Trae Young leaves the Hawks as the all-time franchise leader in assists (4,837) and 3-PT FG (1,295).



Made his mark in Atlanta 🔥 pic.twitter.com/t3p3uJ1NuC — NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 8, 2026

“Adoré mi paso por DC”, deslizó CJ McCollum después de haber conocido su salida hacia Atlanta. “La franquicia fue súper con mi familia y conmigo. Michael Winger y Will Dawkins hicieron todo lo que habían dicho e mantuvieron su palabra desde el inicio. Amo la ciudad y la franquicia hace las cosas de la buena manera aquí. Estoy entusiasmado con la idea de unirme a Atlanta y ponerme a trabajar. Estoy muy familiarizado con su estilo de juego. Me gusta la dirección y la oficina principal, y hay un buen grupo de jugadores”.

Es en todo caso una importante página la que se cierra en Atlanta y Trae Young, quien habrá logrado llevar a este equipo de los Hawks hasta la final de conferencia en 2021, pero no supo confirmar después, encadenando las temporadas decepcionantes que terminaron por desembocar en este divorcio prematuro. ¡Sigue siendo por ahora el mejor anotador de triples (1,295) y el mejor pasador de la historia de la franquicia de Georgia (4,837)!

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.