La Euroliga ha entrado en una fase clave de la temporada, con los equipos peleando por asentarse en la parte alta de la clasificación para asegurar su futuro en los playoffs y rastreando el mercado en busca de refuerzos que marquen diferencias, todo ello en un contexto sin movimientos de jugadores con licencia Euroliga; en este escenario, Panathinaikos se mueve con ambición y trabaja a fondo en una incorporación de primer nivel, decidido a ir con todo para hacerse con el último MVP de la Final Four de 2025.

Panathinaikos tiene en el radar a Nigel Hayes-Davis

El nombre de Nigel Hayes-Davis lleva tiempo instalado en la rumorología de la Euroliga, alimentado por su escaso protagonismo en los Phoenix Suns, donde apenas ha tenido impacto en el sistema de Jordan Ott, con unos promedios de 1,4 puntos y 1,3 rebotes en 22 partidos, disputando una media de ocho minutos por encuentro.

Formado en la Universidad de Wisconsin, Nigel Hayes-Davis tuvo un breve paso por la NBA en 2017, con experiencias en Lakers, Raptors y Kings, antes de construir una sólida trayectoria en Europa defendiendo los colores de Zalgiris, Barça Basket y, especialmente, Fenerbahce, donde la pasada temporada se proclamó campeón y MVP de la Final Four. El alero de Ohio buscaba abrirse de nuevo camino en la NBA, pero meses después Panathinaikos podría dar un golpe de efecto en el mercado si finalmente logra hacerse con sus servicios.

El estadounidense firmó por una temporada con Suns y dos millones de dólares, y desde Grecia, tal y como informa Tolis Kotzias, Panathinaikos ya trabaja en el posible regreso de Nigel Hayes-Davis a la Euroliga. La operación dependerá en gran medida de que los Suns decidan cortar al jugador en los próximos días o semanas, antes del cierre del mercado de fichajes en la NBA. La pasada campaña promedió 16,7 puntos y 5,3 rebotes en 39 partidos de Euroliga, unos números y un perfil que encajan a la perfección en un Panathinaikos que busca una estrella con la que afrontar el tramo decisivo de la temporada.

Unión entre Nigel Hayes-Davis y Juancho Hernangómez

Por el momento, Panathinaikos presenta un balance de 12-8 en Euroliga, tras encadenar dos derrotas consecutivas frente a Olympiacos y Olimpia Milano, una situación que ha llevado a Ergin Ataman a reclamar la incorporación de un nuevo refuerzo. En ese contexto, Nigel Hayes-Davis emerge como una opción de alto nivel, capaz de aportar en múltiples facetas del juego, sumar puntos y ofrecer un profundo conocimiento de la competición, además de formar un atractivo binomio junto al español Juancho Hernangómez.