El mercado Euroliga echa fuego en los primeros días del nuevo año 2026. Con muchos equipos pendientes de reforzar sus respectivas plantillas de cara a la segunda parte de la temporada, hay un club que resalta respecto al resto y que ahora mismo es un mar de dudas que quiere reconstruirse. No obstante, otras direcciones deportivas han llevado a cabo movimientos interesantes.

Maccabi Tel Aviv aparece como alternativa a Tyrique Jones

Tyrique Jones está en el ojo del huracán del mercado de fichajes de la Euroliga tras la convulsa situación del Partizán de Belgrado. Tras la salida de Zeljko Obradovic y la llegada de Joan Peñarroya, el club serbio busca dar salida a varios jugadores, entre ellos Jones, Jabari Parker y Sterling Brown. El pívot estadounidense, que ya había despertado interés de Olympiacos, Dubai BC y Olimpia Milano, se ha convertido en una pieza codiciada para muchos equipos.

En las últimas horas, el periodista israelí Eli Sahar apunta a que Tyrique Jones podría recalar en el Maccabi Tel Aviv, donde Oded Katash lo había querido ya como sustituto de Josh Nivou en 2024. El club israelí se mueve con rapidez para cerrar su incorporación y evitar que el resto de equipos muevan ficha y concreten su fichaje.

Partizan ya tendría trabajado al sustituto de Tyrique Jones en Euroliga

Partizan ya trabaja en el relevo de Tyrique Jones y el nombre que gana fuerza es el de Tonye Jekiri. Tras frustrarse otras opciones en el mercado y con la urgencia de reforzar la pintura, el club serbio ha acelerado contactos para incorporar un interior que encaje mejor en la idea de Joan Peñarroya. La competencia con Barça Basket y Olympiacos por los pocos cincos disponibles ha complicado el escenario, obligando a Partizan a explorar alternativas más viables.

Jekiri aparece como un perfil más práctico para el nuevo proyecto: un pívot físico, móvil y con capacidad defensiva, características que Peñarroya considera clave para estabilizar al equipo tras semanas de turbulencias. Sin la exuberancia de otros años, su experiencia y fiabilidad cerca del aro podrían aportar equilibrio inmediato a una plantilla en plena reconstrucción.

