Se perfila como una de las operaciones más rocambolescas del cierre del año baloncestístico en Liga Endesa. MoraBanc Andorra estaría muy cerca de cerrar la llegada del escolta anotador que Joan Plaza lleva días reclamando para afrontar los meses decisivos de 2026 en la lucha por la permanencia. El fichaje, que podría anunciarse antes de que termine 2025, ‘procedería’ de Lleida, donde había sido descartado hace apenas cinco días.

Xavier Castañeda llega a MoraBanc Andorra cedido por Unicaja Málaga

El escolta de Chicago fue uno de los fichajes más importantes de la pasada temporada baja en Unicaja Málaga. Sin embargo, tras disputar once partidos entre ACB y Basketball Champions League, Ibon Navarro consideró que lo mejor para todas las partes era buscarle una salida. Con pasaporte de Bosnia y Herzegovina, Castañeda estuvo a punto de recalar en Hiopos Lleida, pero no superó la revisión médica.

Ahora será MoraBanc Andorra quien se haga con el escolta anotador formado en los Bulls de South Florida y los Zips de Akron, en calidad de cesión, según informa Chema de Lucas. Castañeda promedió 6,8 puntos y 2,8 asistencias en seis partidos de BCL, y su llegada adelanta la posibilidad de que el Principat cierre también a Daryl Macon —quien podría llegar desde Maroussi, según informan desde Andorra—, otro de los nombres que sonaban para reforzar el backcourt dirigido por Joan Plaza.

MoraBanc Andorra ocupa la antepenúltima posición de la Liga Endesa con un balance de 4-8, al igual que Hiopos Lleida y Casademont Zaragoza, aunque todavía lejos de los registros de San Pablo Burgos (2-11) y Covirán Granada (1-12). La incorporación de Xavier Castañeda busca aportar más pólvora en ataque y actuar como una especie de reemplazo de Ferran Bassas, que puso rumbo a Manresa, mientras se espera definir el futuro de Aaron Best.

Papel testimonial de Castañeda con Ibon Navarro

El pasado 20 de junio de 2025 firmó por Unicaja Málaga tras un gran año en JL Bourg, donde promedió 17 puntos por partido en Francia. Sin embargo, en ACB apenas disputó cinco encuentros, con un promedio de 10,8 minutos, destacando su actuación frente a Mersin en BCL el 8 de octubre, cuando anotó 17 puntos. Ahora, su objetivo es tener un papel relevante en MoraBanc Andorra, con más minutos y libertad para desarrollar su juego. Su fichaje por el Principat queda pendiente de la revisión médica, que de momento descarta la tendinitis que frenó su llegada a Lleida.